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大罷免白熱化！趙少康：民進黨已宣戰 國民黨不必遮遮掩掩

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
中廣前董事長趙少康。圖／本報資料照片
中廣前董事長趙少康。圖／本報資料照片

民進黨發動全台大罷免，中廣前董事長趙少康今天表示，民進黨都宣戰了，國民黨也不必遮遮掩掩，以戰止戰就要有以戰止戰的樣子；過不了這關，朱立倫也不用再想國民黨主席，2026地方選舉、2028總統大選也會更艱難。

趙少康說，賴清德總統終於如民進黨團總召柯建銘所說的「大出場」，用正式公文宣告，將發動國家機器投入大罷免。

趙少康說，賴清德上任至今，一件福國利民的事都沒做，對內找敵人、對外惹敵人。身為中華民國總統，做得最好的職務是民進黨主席，之前是騙是賴，拿側翼當公民團體。現在假裝半天不演了，只是因為第二階段連署不易，必須正式動員府院黨、民代、媒體、宗教外圍，民進黨說什麼「守護民主、為公民加油」，全都是幌子、狐狸尾巴終於露出了。

趙少康說，民進黨都宣戰了，國民黨也不必遮遮掩掩，以戰止戰就要有以戰止戰的樣子，縣市議員服務處、地方黨部、友好商家應該全面動員，把能拿出來的資源都拿出來，不要捨不得。過不了這關，朱立倫也不用再想國民黨主席，2026地方選舉、2028總統大選也會更艱難。

趙少康批評，民進黨身為執政黨，已執政多年，應該為國家的長治久安著想，以台灣長遠利益優先，不能為了一黨、一人之私，置台灣2350萬人民的前途與安危於不顧。人民想要的是日子安穩、經濟繁榮、安居樂業，當家的人卻不斷鬧事，大罷免啟動已無法抵擋，台灣注定空轉，對立永無寧日，非綠選民只能用「不同意」票，告訴民進黨「你們錯了」。

國民黨 民進黨 罷免 趙少康

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