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大罷免台中藍綠提早對決 罷3Q領銜人：反罷免恐不樂觀

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
成功罷免3Q陳柏惟的領銜人楊文元（右）。圖／楊文元提供
成功罷免3Q陳柏惟的領銜人楊文元（右）。圖／楊文元提供

台中是大罷免的指標縣市，6藍委全數進入二階罷免，綠即日起黨公職服務處轉為民主連署站。成功罷免3Q陳柏惟的領銜人楊文元認為，綠在一階就浮現政黨對決影子，進二階更是檯面化，積極下鄉宣講，態勢上不言而諭，反罷免恐不樂觀。

台中市黨部主委顏文正說，國民黨不怯戰，待罷綠委一階過關後，全面開戰，提供罷免連署站及宣講，下個月會舉辦問政說明會，由藍委、市議員開講。

台中6藍委廖偉翔、黃健豪、羅廷瑋、顏寬恒、江啟臣、楊瓊瓔等罷免行動全數邁入二階連署，罷免綠委蔡其昌、何欣純一階未達提議門檻，都在補件中。

綠營首場「人民是頭家」宣講就選在台中，上周六由行政院長卓榮泰領軍，率領內閣團隊，以及民進黨秘書長林右昌，與立委蔡其昌、何欣純、王義川等人開講，陣容堅強。

反大罷免部分，「惡罷退散志工團」發起的「惡罷退散・平安法會」直播宣講，本周六22日在國民黨台中市黨部起跑，藍委廖偉翔打頭陣出席宣講。該志工團團長由民眾黨中央委員蔡壁如擔綱，藍白合議題再度受關注。

楊文元說，過去罷免陳柏惟，全國僅一場，他是素人出生，沒有政黨奧援，資源有限，他在一階就出面，每周都有行程、記者會，與陳有「對話」，身為領銜人被肉搜、高度檢視，熬過一、二階，陳也開地圖砲，空戰焦點在陳的失言上，三階重在後續加入資源的整合上。

楊文元認為，罷免打的是聲勢、能量、「對話」，且不斷地進化，絕非只是「仇恨值」；現在綠軍主打的是藍白聯手砍總預算，藍營論述較為薄弱，反廢死、公投等議題，討論不在同一頻道上，各說各話，基本盤不想看，也激不出中間選民、不願意表態選民火花。

楊文元指出，再者比動員度誰比較強，現在大罷免二階有綠下鄉如火如荼宣講，罷藍委罷團空戰打著志工坐火車來台中支援，相對反罷免方較為薄弱，本周六藍白合直播宣講僅有廖偉翔、蔡壁如，會吸引注意力嗎？反而南部有黃國昌、柯志恩，動員力道有差。

楊文元認為，目前大罷免因動作較早，多數進入二階，綠軍也提早開打，下鄉宣講，因此聲勢較強、節奏性強，而反罷免方因此較為被動，建議若要拉回，一定要有「對話」，加強下鄉宣講氣勢等因應。

罷免綠委何欣純日前在國民黨大里霧峰黨部前開跑，吸引民眾填寫罷免提議書。記者趙容萱／攝影
罷免綠委何欣純日前在國民黨大里霧峰黨部前開跑，吸引民眾填寫罷免提議書。記者趙容萱／攝影
民進黨台中市議會黨團加入二階罷免藍委行動，不僅代收連署書，還會協助訓練志工、後勤與行政作業。記者陳敬丰／攝影
民進黨台中市議會黨團加入二階罷免藍委行動，不僅代收連署書，還會協助訓練志工、後勤與行政作業。記者陳敬丰／攝影

台中市 罷免

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