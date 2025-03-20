全國首見雙罷在竹市 行動連署站直搗高虹安關埔本命區

全台大罷免，新竹市長高虹安與國民黨新竹市立委鄭正鈐「首長、立委雙罷」局勢成全國首見，第2階段連署已啟動2周，雙罷提案領銜人戴振博表示，二階連署只剩1個月，本周將再開3場行動連署站，且要前進高虹安關埔空橋本命區的關新公園。

戴振博指出，繼上周開辦行動連署站獲肯定，本周將再開3場行動連署站，且要前進高虹安關埔空橋本命區的關新公園及市民最常去的十八尖山，號召市民一起參與新竹雙罷連署，讓竹市重啟光榮。

戴振博也公告本周連署行動站場次，3月22日上午7點30分至11點30分在十八尖山（博愛街獅子亭入口）；3月22日下午2點至晚間6點在關新公園（關新路）。

戴振博說明，選擇關新公園，是因高虹安選舉時承諾會蓋關埔空橋，當時也出現所謂關埔空橋網路群組，如今關埔空橋連1座都沒個影，當初高虹安承諾2025年關埔12座空橋全區完工的政見已跳票，因此這次在關新公園辦行動連署站，就是要直搗高虹安的關埔本命區，號召關埔居民站出來，下架無能貪腐的高虹安，讓高虹安無法再參選2026年市長選舉。

此外，新竹4大罷團發起「新竹人，你罷了嗎？」公民行動，明天晚間6點將在新竹火車站站前廣場開講，邀請民眾一起站出來，為民主發聲。當天助講將邀來擁有百萬訂閱、以反共聞名的YouTuber八炯及「正藍軍」饒舌歌手閩南狼到場，另外，「珍礙金門」罷免陳玉珍公民團體發言人許祐嘉也會到場聲援開講。