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影／罷免林俊憲、王定宇完成補件 謝龍介：若無黑手一階會過關

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
國民黨立委謝龍介。聯合報系資料照
國民黨立委謝龍介。聯合報系資料照

台南地檢署查立委林俊憲王定宇罷免案提議人名冊疑涉偽造文書等案，檢調今搜索國民黨南市黨部，並傳訊莊等5人到案說明。市黨部主委謝龍介今宣布，黨部及黨公職人員全面協助第二階段連署，強調若沒黑手接入，罷免林、王第一階段會過關。

之前有團體向中選會遞交對林俊憲、王定宇的罷免案，傳出連署人中有人已死亡，或戶籍非選區，引起議論，王定宇日前也委請律師到台南地檢署，對罷團領銜人提告涉嫌偽造文書、違反選罷法、個人資料保護法。今天檢調進一步搜索行動，也震撼台南政壇。

國民黨立委兼市黨部主委謝龍介事後發聲明，除強調罷免連署過程，依法依規辦理外，也宣布立即擴大推動第二階段的罷免連署。他指民進黨主席賴清德下令各黨部、各公職人員全面介入協助罷免連署，他也宣布國民黨南市各區黨部、所有黨公職人員全面協助第2階段連署。

謝說，對公民團體對林俊憲、王定宇第一階段的罷免，已經完成補件，都是請連署人逐一填寫，並且數量超過很多，除非有黑手，否則第一階段一定過。「你們用這種政治手段來打擊，不會影響我們的決心。」

林俊憲 王定宇 罷免 謝龍介

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