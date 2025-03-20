影／罷免林俊憲、王定宇完成補件 謝龍介：若無黑手一階會過關

台南地檢署查立委林俊憲、王定宇罷免案提議人名冊疑涉偽造文書等案，檢調今搜索國民黨南市黨部，並傳訊莊等5人到案說明。市黨部主委謝龍介今宣布，黨部及黨公職人員全面協助第二階段連署，強調若沒黑手接入，罷免林、王第一階段會過關。

之前有團體向中選會遞交對林俊憲、王定宇的罷免案，傳出連署人中有人已死亡，或戶籍非選區，引起議論，王定宇日前也委請律師到台南地檢署，對罷團領銜人提告涉嫌偽造文書、違反選罷法、個人資料保護法。今天檢調進一步搜索行動，也震撼台南政壇。

國民黨立委兼市黨部主委謝龍介事後發聲明，除強調罷免連署過程，依法依規辦理外，也宣布立即擴大推動第二階段的罷免連署。他指民進黨主席賴清德下令各黨部、各公職人員全面介入協助罷免連署，他也宣布國民黨南市各區黨部、所有黨公職人員全面協助第2階段連署。

謝說，對公民團體對林俊憲、王定宇第一階段的罷免，已經完成補件，都是請連署人逐一填寫，並且數量超過很多，除非有黑手，否則第一階段一定過。「你們用這種政治手段來打擊，不會影響我們的決心。」