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影／檢調搜索國民黨南市黨部 林俊憲：造假作弊絕對追究到底

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
民進黨台南立委林俊憲。記者余承翰／攝影
民進黨台南立委林俊憲。記者余承翰／攝影

台南檢調單位今天針對國民黨台南市黨部進行搜查，調查國民黨發起的罷免連署案中，疑似出現大量偽造簽名的情況。立委林俊憲表示，此次主要調查連署名單中竟有已死亡人士的簽名，涉及偽造文書，台南並非單一個案。他強調，希望司法機關秉持「毋枉毋縱」的原則，徹查此案，嚴懲傷害台灣民主的行為。

林俊憲指出，國民黨過去在辦理公投或罷免連署時，曾多次傳出類似舞弊情事，死人連署的情況屢見不鮮，因此這次絕不姑息。他表示，罷免是人民的權利，他尊重相關行動，但「偽造作弊」的行為必須徹查到底，依法究責。

他同時呼籲國民黨的青年黨，「國民黨大人此事推卸責任，卻讓年輕人承擔刑責」。他希望透過此次調查，揭露國民黨長期在連署罷免、公民投票等活動中涉及造假舞弊的情況。

林俊憲表示，這次面對罷免案，國民黨依然沿用過去的手法，重蹈覆轍，這次檢調機關是第一次展開明確且具體的行動，他期盼司法單位能夠迅速查明真相，毋枉毋縱，並嚴厲打擊不法行為，以維護台灣的民主制度。

台南 國民黨 林俊憲 罷免

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