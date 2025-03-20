被控偽造罷免名冊…國民黨南市黨部遭搜索 王定宇這樣說

台南地檢署接獲台南市第11屆第5選區立法委員林俊憲及第6選區王定宇罷免案提議人名冊疑涉偽造文書。今天檢察官指揮市調處等專案人員，持搜索票前往國民黨台南市黨部及莊姓被告住處搜索，扣得黨員名冊、將傳訊莊等5人到案說明。

王定宇服務處表示，國民黨明明無人擺攤、發動串連連署，卻活生生蹦出幾千份連署書，分明是不正當手段而來，接獲民眾多人投訴才告發。尊重司法機關偵辦。

立委王定宇日前才委由律師江信賢，並在團隊陪同下，前往台南地檢署，對惡質罷團領銜人提出偽造文書、違反選罷法、個人資料保護法之訴。

檢調專案人員今日持法院核發搜索票前往台南市東區中國國民台南市黨部及莊男住所等處搜索，扣得黨員名冊及其使用行動電話等物，並傳訊莊等5人到案。