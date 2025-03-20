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檢調搜索國民黨台南市黨部 謝龍介3點聲明正面迎戰

聯合報／ 記者吳淑玲鄭惠仁／台南即時報導
台南地調今搜索國民黨台南市黨部。記者鄭惠仁／攝影
台南地調今搜索國民黨台南市黨部。記者鄭惠仁／攝影

台南地檢署偵辦立委林俊憲及王定宇罷免案提議人名冊疑涉偽造文書等案情資，今天指揮市調處等專案人員，持搜索票前往東區中國國民黨台南市黨部及莊姓被告住處等搜索，不分區立委兼台南市黨部主委謝龍介，公開表達3點聲明，相信司法機關會依法辦理，也宣布擴大推動二階罷免連署。

謝龍介聲明：

1. 所有罷免的連署過程，本就應該依法依規辦理；若有爭議，一切相關調查，相信司法機關後續亦會依法依規辦理，綠營人士亦不必喜形於色的過度解讀。

2. 執政黨以高規格方式、啟動檢調調查罷免連署過程，難免給予外界殺雞用牛刀的聯想；府院黨加上側翼、再加檢調的三合一高壓作法，從去年迄今也一再重現。

這種政治惡鬥的作法，相信全民都看在眼中、相信民意自有公評；我們也在此正式宣布，立即擴大推動第二階段的罷免連署。

3. 所有有識之士都看到川普總統就任後國際政經局勢的重大變化，台灣當務之急是要準備好重大政經政策來因應未來的變化，包含高科技及傳統產業、能源、國防外交..等等政策的調整準備。然而，執政黨卻把所有心力都用在內鬥大罷免，這真是~~

不分區立委兼台南市黨部主委謝龍介。本報資料照片
不分區立委兼台南市黨部主委謝龍介。本報資料照片

罷免

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