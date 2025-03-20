大罷免議題持續延燒 藍營29日楊梅辦說明會引側目

大罷免持續延燒，桃園6席國民黨立委權被鎖定，國民黨預計29日在楊梅舉辦首場大型政策說明會，選址格外引人關注，外界揣測與反罷策略有關。國民黨桃園市黨部主委黃敏恭表示，是從藍軍艱困選區出發，但未來也會在每一區辦相關活動。

楊梅屬桃園立委第二選區，該區立委現為國民黨涂權吉。罷涂領銜人Rick表示，二選區一直有維持一定的熱度，目前是全桃園進度最快的一區，連署書已達1萬632份，雖比預期差一些，但對達標門檻3萬872份有信心，為了提早達標已開始派發傳單，也有熱心志工改裝自己的貨車與組織機車隊宣傳罷免活動，希望愈快愈好，目標4月20日要達到5萬份。

地方人士分析，地方上對於罷免態度相對冷，主因還是地方屬性相對純樸，加上涂權吉勤跑經營地方，民眾其實都看得到人，加上仇恨值不高，因此二階要過關，可能就是地方組織要動員，但沿海雖然偏綠，不過長者居多，要讓這些長者連署然後出門投票，還是有一定難度，許多人的心態還是會想下次換人做就好。

地方人士說，雖然感覺罷免偏冷，但涂權吉也是有準備，還是有些危機感，臉書近期都一直在發一些反罷免文宣，並交代他在立院的努力，及澄清許多資訊。

罷免立委牛煦庭領銜人陳曉煒則表示，桃園第一選區罷免連署書目前破1萬份，樂觀評估能過第二階段門檻，而且隨著連署站增加，達標時間應該會再縮短；桃園立委第四選區目前連署數量接近1萬份，比預估少一些。罷免領銜人「小城」表示，連署站還在持續擴點，之後應該會衝起來。

國民黨預計29日在楊梅舉辦桃園第一場政策說明會，目前詳細規畫尚未出爐，但由於不是桃園或中壢等人口稠密處，外界格外關注，猜想選址與戰略布局有關。

國民黨桃園市黨部主委黃敏恭表示，桃園第二選區包括楊梅、大園、觀音和新屋，沿海在過去幾次選戰可謂藍軍艱困選區，涂權吉此次雖然勝選，但贏得不多，此次活動辦在楊梅，代表要從艱困選區起步，爭取最大支持，未來每一區都會辦類似大型活動。