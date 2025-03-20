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罷免名冊涉偽造文書 台南檢調今搜索國民黨市黨部

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台南市黨部遭搜索 謝龍介批殺雞用牛刀

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨立委謝龍介。圖／聯合報系資料照片
國民黨立委謝龍介。圖／聯合報系資料照片

台南地檢署接獲民進黨立委林俊憲、王定宇罷免案提議人名冊疑涉偽造文書等案情資，檢方今搜索國民黨台南市黨部及莊姓被告住處。國民黨台南市黨部主委謝龍介表示，相關調查，相信司法機關後續會依法辦理，綠營不必喜形於色的過度解讀。

謝龍介表示，所有罷免的連署過程，本就應該依法依規辦理；若有爭議，一切相關調查，相信司法機關後續亦會依法依規辦理，執政黨以高規格啟動檢調調查罷免連署過程，難免給予外界殺雞用牛刀的聯想；府院黨加上側翼、再加檢調的三合一高壓作法，從去年迄今也一再重現。

謝龍介表示，這種政治惡鬥的作法，相信全民都看在眼中、民意自有公評；台南市黨部也正式宣布，立即擴大推動第二階段的罷免連署。

謝龍介表示，所有有識之士都看到美國總統川普就任後，國際政經局勢的重大變化，台灣當務之急是要準備好重大政經政策來因應未來的變化，包含高科技及傳統產業、能源、國防外交等政策的調整準備。然而，執政黨卻把所有心力都用在內鬥大罷免，該做的「政經」不作，只做牛槽內鬥牛某的「不正經」。

罷免

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