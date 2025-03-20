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基隆綠議員服務處全轉2階罷免連署站 林沛祥批：不演了

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆綠議員服務處全轉2階罷免連署站，林沛祥批：不演了。記者游明煌／翻攝
基隆綠議員服務處全轉2階罷免連署站，林沛祥批：不演了。記者游明煌／翻攝

民進黨中央昨宣布全國各縣市黨部與所有黨公職服務處轉為「民主連署站」，民進黨基隆市黨部今天宣布，除各議員服務處，還要再幫公民團體找民間的單位，做為罷免國民黨立委林沛祥二階連署站。林沛祥批民進黨「不演了」，對公民團體表示尊重。

民進黨基隆市黨部今天上午召開「基隆民主連署站」說明記者會，市黨部主任委員林明智、基隆市議會黨團總召張之豪、洪森永、許睿慈、吳驊珈、鄭文婷等議員說明，響應公民團體與民主進步黨中央黨部的相關措施。

林明智表示，黨公職服務處今天起提供公民罷免立委連署，並配合公民團體發送文宣，各個行政區議員會幫公民團體再找民間的單位提供罷免立委連署站點，並協助招募志工、培訓志工。為保護公民團體的連署不被有心人士騷擾，即日起成立緊急應變小組，請各選區的議員保護公民朋友的連署行動。

張之豪表示，全國罷免立委的行動，正在如火如荼的進行中，民進黨黨中央要求所有的黨公職都投入這場行動，他要說的是，不只是罷免立委的行動，國民黨還以惡質的惡罷來反對公民團體罷免立委，他和鄭文婷議員就被國民黨來連署罷免。

立委林沛祥回應說，公民團體發起罷免他還是「尊重」；但針對民進黨今天的記者會，他指民進黨的作法根本就是「不演了」，預料中事，擔任立委要做的事不變也不受影響，重點還是把立委的工作做好，在立法院爭取經費及建設手，為基隆市民爭取更多資源與經費比較實際。

基隆綠議員服務處全轉2階罷免連署站，林沛祥批：不演了。記者游明煌／翻攝
基隆綠議員服務處全轉2階罷免連署站，林沛祥批：不演了。記者游明煌／翻攝

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