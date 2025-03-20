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桃園罷呂連署爆衝突 民團提告又撤告

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
平鎮區「罷呂清玲，罷免呂玉玲」民團志工與呂玉玲支持者糾紛，志工提告，（圖非糾紛現場）。記者曾增勳／攝影
平鎮區「罷呂清玲，罷免呂玉玲」民團志工與呂玉玲支持者糾紛，志工提告，（圖非糾紛現場）。記者曾增勳／攝影

桃園市公民團體罷免藍委第2階段衝連署，平鎮區「罷呂清玲，罷免呂玉玲」公民團隊志工，本月20日擺攤收取罷免立委呂玉玲連署書的女志工，與楊姓男子發生爭執，罷團志工以楊男違反公務人員選舉罷免法98條規定，向警方報案提告，警方受理後，民團志工今天上午撤告。

平鎮龍潭第5選立委呂玉玲表示，她尊重罷免是公民的權利，她是在地的區域立委，也在地方服務很久，相信很多鄉親都看到她為地方做事和服務的努力，可能罷免團體的行徑，讓一些支持她的鄉親看不下去，才出來說話，對方不滿向警察提告，她也前往向支持鄉親表達關心。

呂玉玲強調，面對罷團行動不敢掉以輕心，她現在要做的事情，就是讓鄉親更了解、更清楚她為平鎮、龍潭地方做的事情，累積鄉親支持的能量，「希望讓鄉親看到我們的努力，展現支持的力量」，站出來反罷免。

「罷呂清玲，罷免呂玉玲」公民團隊志工，本月16日在平鎮家樂褔路口，擺攤收取罷免呂玉玲2階連署書，民團志工以楊男向女志工干擾嗆聲「憑什麼罷免呂玉玲」「是哪裡人」等話和批評罷團，志工向平鎮警方提告，以楊男依公務人員選舉罷免法98條規定，涉及罷免連署，向平鎮警方提告，警方表示，警方當場受理後，民團志工今天上午向警方撤告，警方均依規定處理。

罷免

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