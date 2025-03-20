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罷免名冊涉偽造文書 台南檢調今搜索國民黨市黨部

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罷免名冊涉偽造文書 台南檢調今搜索國民黨市黨部

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導
檢察官指揮市調處等專案人員，持搜索票前往中國國民黨台南市黨部及莊姓被告住處等搜索，扣得黨員名冊及行動電話等，並將傳訊莊等5人到案說明。圖／本報資料照
檢察官指揮市調處等專案人員，持搜索票前往中國國民黨台南市黨部及莊姓被告住處等搜索，扣得黨員名冊及行動電話等，並將傳訊莊等5人到案說明。圖／本報資料照

台南地檢署近日接獲台南市第11屆第5選區立法委員林俊憲及第6選區王定宇罷免案提議人名冊疑涉偽造文書等案情資，今天檢察官指揮市調處等專案人員，持搜索票前往東區中國國民黨台南市黨部及莊姓被告住處等搜索，扣得黨員名冊及行動電話等，並將傳訊莊等5人到案說明。

立委王定宇日前才委由律師江信賢，並在團隊陪同下，前往台南地檢署，對惡質罷團領銜人提出偽造文書、違反選罷法、個人資料保護法之訴。

律師江信賢說，罷團向中選委會對王定宇提交2000多份連署書，現由中選委比對其身分，然而，期間未見連署活動，也未設連署站，連在地里長都不知道 ，更沒有相關連署宣傳，很難說明這些連署書從何而來。

檢調專案人員今日持法院核發搜索票前往台南市東區中國國民台南市黨部及莊男住所等處搜索，扣得黨員名冊及其使用行動電話等物，並傳訊莊等5人到案。

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