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民進黨擴大基隆罷免連署站 林沛祥：預料中

中央社／ 基隆20日電

民主進步黨基隆市黨部主任委員林明智今天說，除民進黨籍基隆市議員服務處作為罷免立法委員連署站，也會在各區再找1處民間單位設連署站；國民黨籍立委林沛祥說，在他預料中。

遭提罷免的林沛祥告訴中央社記者，公民團體部分，他還是那句話「尊重」，但「民進黨不演了」，而他要做的事不變，在意把事做好，有沒有把經費、建設拿到手，為基隆市民在國會爭取更多資源與經費。

民進黨秘書長林右昌昨天宣布，民進黨各縣市黨部及所有黨公職服務處轉為「民主連署站」，代收全國罷免連署書。

民進黨基隆市黨部上午舉行記者會，林明智表示，基隆除黨公職服務處，各區也會幫公民團體再找1個民間單位成立連署站，協助招募、培訓志工。

林明智說，戶籍地在外縣市民眾，黨部提供連署書轉介服務，另許多縣市發生連署時遭外力介入或阻擾，為保護公民團體連署過程不受騷擾，即日起成立緊急應變小組，請議員保護公民連署行動，也請警方多注意。

罷免

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