新竹成罷免一級戰區朱立倫正面迎戰 罷團明辦大會師

全台大罷免白熱化！國民黨正面迎向大罷免，黨主席朱立倫明天一早將到新竹縣竹東鎮參加全台首場政策說明會，向全民報告努力推動修正財劃法，破除總預算21項大謠言。而新竹4大罷團發起「新竹人，你罷了嗎？」公民行動，明天晚間6點將在新竹火車站站前廣場開講，關注藍白在國會亂政的現象，罷免團體攻勢一波波，讓新竹成為雙罷一級戰區，藍營地方透露「嚴正以待，對挺過罷潮有信心。」

國民黨新竹縣黨部今天在橫山老人文康活動中心舉辦政策說明會。黨部說明，這場行動是小組長以上的幹部委員會，屬於每年的例行會議，由於近期罷免白熱化，特別結合還錢於民的政策說明會，日前在新豐、北埔舉辦，今天是第三場，持續讓民眾知道國民黨如何嚴審預算，推動許多民生重要法案。

今天現場門口擺了多面看板「總預算21大謠言」，約有一百多位參與，地方黨部指出，面對民進黨近期發起的大規模罷免行動，主席朱立倫明天早上將到竹東，參加首場政策說明會，預計將有超過4百位民眾參與，向全民報告努力推動修正財政收支劃分法，幫地方爭取經費，並嚴審預算，幫民眾省下血汗錢，以及會推動許多民生重要法案。

國民黨新竹縣黨部將於竹東、竹北擴大辦理說明會，讓更多民眾了解「民進黨大罷免沒有意義，是要奪回立院多數，竹縣選出的立委林思銘、徐欣瑩都為竹縣爭取經費，呼籲不要參與連署，若到第三階段，呼籲蓋不同意票，留下好的立委。」

除了國民黨正面迎向大罷免，公民團體發動的新竹市長高虹安以及新竹縣市的國民黨立委鄭正鈐、徐欣瑩及林思銘的罷免行動，已在各地展開二階連署，積極布設連署點，延續罷免的熱度，提供選民更多連署的機會。