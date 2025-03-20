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北市警局加嚴妨礙罷團集會遊行？警局澄清：不分藍綠保障安全

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導
台北市警察局回應，考量近期罷免連署活動增多，才請各分局主動聯繫連署活動成員，依集會遊行法輔導申請集會遊行，以適時派遣警力，維護活動順利進行及所有到場人的人身安全。記者廖炳棋/攝影
台北市警察局回應，考量近期罷免連署活動增多，才請各分局主動聯繫連署活動成員，依集會遊行法輔導申請集會遊行，以適時派遣警力，維護活動順利進行及所有到場人的人身安全。記者廖炳棋/攝影

台北市議員簡舒培在臉書貼文，指責台北市長蔣萬安看到國民黨立委罷免民調不樂觀，馬上出手「加嚴」妨礙罷團，未來各分局在受理罷免活動時「都要申請集會遊行」。台北市警察局緊急回應，指出近期罷免連署活動增多，偶有滋擾情事發生，才會協助活動人員申請集會遊行，屆時可以派出警力維護安全。

立委罷免活動近日如火如荼，台北市身為全國首善之區，罷免活動受到高度關注，台北市警察局昨天開會，針對罷免活動討論安全維護；最後決定由各警分局聯繫活動成員，協助輔導申請集會遊行，警方派遣警力維護現場治安，警察局強調，不分藍綠陣營，警方希望透過活動單位申請活動申請集會，方便警力維安。

警察局回應，行政院長及內政部長日前指示，應保障每位國民合法參政權利，及參與合法活動所有到場人的人身安全，台北市警察局考量近期罷免連署活動增多，且偶有滋擾情事發生，才請各分局主動聯繫連署活動成員，依集會遊行法輔導申請集會遊行，以適時派遣警力，維護活動順利進行及所有到場人的人身安全。

警察局內部人士指出，這項措施不分藍綠，只要來申請都會獲准，用意是透過警力掌握情況及到場，減少不同陣營發生衝突的可能性；由於罷免活動不只有台北市，因此警政署也將開會，研議罷免活動的安全維護。

簡舒培昨天指出，先前台北市罷團申請活動時，如果沒有宣講活動，許多分局都以臨時路權受理公民團體宣傳連署。但台北市警察局直接加嚴規定，要求未來罷團所有活動都要申請集會遊行，不僅必須在6天前申請，申請路權還要3萬元的押金，雖然會返還，對公民組成的罷免團體來說，無疑造成經濟負擔。

罷免

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