民進黨台中二階連署啟動 罷團：政黨支持公民行動是應該的

民進黨中央黨部昨宣布，全國各縣市黨部與黨公職服務處轉為民主連署站，協助大罷免。民進黨台中市議會黨團今表示，不僅代收連署書，還會協助招募訓練志工；台中罷團說，政黨支持公民是應該的，歡迎所有政黨、NGO乃至宗教團體支持罷免。

民進黨台中市議會黨團今開記者會，力挺大罷免，並邀請台中罷藍委的6名罷團代表，以及彰化、雲林2名罷團代表出席。

民進黨台中市議會黨團總召王立任表示，近日看到國會亂象，藍白立委亂刪中央預算，造成台中建設停滯，令人遺憾痛心；感佩人民自主站出來發動罷免，相信淘汰不適任民意代表是全民意志，從現在開始黨部、黨公職一起挺公民，不僅會代收連署書，也會協助招募訓練志工、宣傳、後勤行政作業。

台中罷聯發言人之一、醫師杜承哲說，去年6月國會亂象就開始了，藍白合作讓違憲法案闖關，還發動暴力，激起公民憤慨，青鳥第一次集結，當時就提出罷免；今天民進黨支持公民是應該的，歡迎所有團體、政黨支持。事實上，所有政黨中，最能解決國會亂象的是國民黨，只要下台不就能解決問題了嗎？

中二選區罷團代表林宣宏表示，中二選區選民結構特殊，不能打個人仇恨戰，這次罷免不是針對藍委顏寬恒，是要下架親共的國民黨。中三選區罷團代表說，罷團都是一般人民，有退休媽媽、也有在學研究生，大家有相同信念，罷免不是因為仇恨，而是因為愛，希望守護這座島嶼。

中五選區罷團代表指出，罷免不是藍綠對決，而是反親共政黨，想問問藍委黃健豪，知不知道刪除育兒津貼對新手爸媽造成的衝擊？罷團對黃從來沒有仇恨，是因為他不適任。中六選區代表簡短表示，支持醫護，公民團體要成為醫療後盾。

中八選區罷團領銜人廖芝晏指出，推動罷免立院副院長江啟臣時，一階連署很快就被紅黑派盯上，直到現在進入二階，仍被不斷干擾，志工被咆哮、連署站點被刁難，她甚至要把自家當作連署點；民進黨力挺公民對罷團幫助很大，能更無懼於做對的事。