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反惡罷vs罷免 國民黨22日苗栗團結誓師大會

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
罷免團體3月17日起在苗栗縣二階連署，拚二階達標。圖／罷免團體提供
罷免團體3月17日起在苗栗縣二階連署，拚二階達標。圖／罷免團體提供

苗栗縣泛藍營立委陳超明、邱鎮軍罷免案連署進入二階，罷免團體表示連署熱絡，國民黨將反擊，3月22日在苗栗市中正堂舉辦「護民主愛苗栗反惡罷誓師大會」，對決氣氛升高。

國民黨「護民主愛苗栗反惡罷誓師大會」，將於3月22日下午3點半在中正堂登場，國民黨主席朱立倫、苗栗縣長鍾東錦、立委謝龍介、徐巧芯、陳超明、邱鎮軍，及議長李文斌、副議長張淑芬等人宣講。

國民黨苗栗縣黨部主委邱一峰表示，誓師大會的主題「護民主愛苗栗反惡罷」，搭配黨中央的訴求「還權於民」，泛藍營的縣議員、鄉鎮市長等與會，各自下鄉宣傳，後續行動將視二階連署的結果因應。

鍾東錦再三強調力挺陳超明、邱鎮軍，鍾表示，老天還是有眼，2名委員努力認真為苗栗奉獻跟付出，大家有目共睹，鄉親是很有智慧，也非常善良的，應該會有最好的因應，他個人還是主張不應該大罷免，但既然發生了，那大家就要認真以對，不可以鬆懈，他會全力相挺2名立委，尋找各種機會來跟鄉親報告，陳、邱對苗栗縣政府的協助貢獻與付出。

另一方面，罷免團體在全縣設立14處二階連署點，3月17日起連署，罷免團體指出，後龍的聯合總部第一天就有相當多民眾到場連署，相較一階平日有4至5倍的增長，各個管道也有許多民眾在積極詢問連署書的格式與取得方式，志工也已徵集到超過50人，拚第一選區2萬8000份，第二選區3萬2000份達標。

國民黨「護民主愛苗栗反惡罷誓師大會」，將於3月22日下午3點半在中正堂登場，。圖／國民黨苗栗縣青工會提供
國民黨「護民主愛苗栗反惡罷誓師大會」，將於3月22日下午3點半在中正堂登場，。圖／國民黨苗栗縣青工會提供

罷免

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