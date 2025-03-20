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加入搶救藍委大作戰？白營：藍營要先自保、其他人乾著急沒用

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
立委徐巧芯（左）上午回應民調，有高達57%的松山信義區選民「同意罷免」，徐巧芯呼籲支持者一定要出門投票，投下不同意罷免票。記者蘇健忠／攝影
立委徐巧芯（左）上午回應民調，有高達57%的松山信義區選民「同意罷免」，徐巧芯呼籲支持者一定要出門投票，投下不同意罷免票。記者蘇健忠／攝影

罷免延燒，民進黨不斷「添柴火」罷免國民黨立委，其中藍委徐巧芯近期民調同意比例高，民眾黨是否會加入搶救藍委大作戰？北市白營認為，如果藍營沒有先積極自保自家同志，其他人乾著急也沒用，別讓這些立委自生自滅；若要請託白營支持者「反惡罷」，被罷藍委也要拿出相對誠意。

藍白聯手反制罷免呼聲不斷，民眾黨議員林珍羽認為，藍白的友軍關係，是在於監督執政的在野黨使命，在於立法院的法案議題或是各地方建設，至於政黨間協助與否，還是得需要看對方是否有需要，如果不同政黨未提出請求，似乎能幫的也有限。

民眾黨議員陳宥丞表示，從黨內選舉到配票，民眾黨支持者都有高度自主意識，並不是為挺而挺、為投而投，要他們去罷免綠委，確實很有理由，但要讓他們出門投票、保護藍委，理由為何？

陳宥丞指出，藍白現階段街講為分進合擊，未來兩黨中央高層到地方基層都要有所論述與託付，針對不同選區狀況去請託民眾黨支持者出來協助被「惡罷」的優秀委員，被罷免的委員也要拿出相對誠意。

民眾黨議員黃瀞瑩認為，兩黨之間是否合作仍需要黨中央的溝通協調，但面對民進黨散播謠言、大打抗中保台牌，在野勢力確實要更團結才能讓執政黨聽見人民的心聲。

黃瀞瑩說，不只國民黨啟動全台百場政策說明會，民眾黨更早就啟動「人民要當家」政策宣講會，從新北出發，著重中南部、東部等地，而且個別委員都有自己的場次安排，可把民眾黨在立院作為觸及到各地。台北目前重點放在3月29日黨員大會，她直言只要各地宣講有需要，自己都願意下鄉站台。

一名黨內人士直言，國民黨反惡罷目前補件結果不明，似乎也是「無要無緊」，藍營自家人更是對黨中央無作為感到失望，被罷免的當事立委更是人人自危，甚至當成選戰在打，「國民黨似乎有點放生，讓這些立委自生自滅。」

他指出，相較於民進黨北市議員服務處幫忙收罷免連署書、每場活動都喊出罷免不適任立委，國民黨確實沒看見積極作為。如果國民黨沒有要保自家同志，其他人乾著急也沒用。

有黨員觀察，國民黨在罷免這仗還在搞內鬥，連自家立委都保護不了，還要檢討別人，確實沒看到他們的積極作為，也看不懂他們到底要幹嘛？

罷免

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