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徐巧芯罷免民調同意57％ 藍營拉警報...啟動「選戰模式」熱戰

聯合報／ 記者楊正海林麗玉／台北即時報導
大罷免延燒，民進黨不斷添柴火，國民黨被罷免立委岌岌可危，尤其TVBS民調顯示稱徐巧芯民調同意57％。圖／聯合報資料照片
大罷免延燒，民進黨不斷添柴火，國民黨被罷免立委岌岌可危，尤其TVBS民調顯示稱徐巧芯民調同意57％。圖／聯合報資料照片

罷免延燒，TVBS民調顯示稱徐巧芯民調同意罷免57％，雖然黨中央公布民調稱有52.7%不支持，但仍引發藍營內部焦慮。北市黨部表示，已將這分民調視為警訊，北市已經啟動「選戰」模式，包括除了立委個人的客廳會，黨的固本會報也已經召開，基層鄰里會動起來。

雖然媒體的民調顯示徐巧芯同意罷免達57％，但市黨部主委黃呂錦茹指出，支持徐巧芯的聲音，在基層還是很熱，北市「反制罷免」氣氛很濃，但對這民調，已經視為一項警訊。

藍營人士說，徐巧芯的「固本會報」黨部已經開始舉辦，也就是鄰里、次分區的動員，另外，客廳會是徐巧芯最強的一塊，也頻繁舉行，情況熱烈，徐巧芯每天都有行程，更進一步拉近與基層的距離；至於羅智強，也以行腳方式，走進基層。基層藍營指出，在基層聽到，民眾對大罷免覺得很厭煩，也有一些是年輕人，覺得為何經常在選舉。

黃呂錦茹指出，她看過幾份不同的民調，但樣本時間不一樣，徐巧芯這一份TVBS所做的民調，看起來是比較危險的一份，黨部會注意，但徐巧芯的其他民調，也有贏過同意罷免10幾個百分點的，所以會找出民調差距的原因。另外，黨部現正規畫立委的說明會，接近投票時，還會有大型造勢「一步步來，黨是有步驟的」鄰里組織已經動起來，等於是在打選戰。

對於徐巧芯的罷免民調同意比例高，市府內部人士認為，罷免沒有這麼容易，不過現在綠營是要營造「一定罷得掉」的氛圍，讓藍營「自亂陣腳」、「讓你怕、膽怯」，尤其罷免與選舉方式不同，選舉知道對手在哪裡，「可以攻、可以守，也可以檢視對方」，不過罷免只有「守」勢，現階段藍營是要凸顯為地方做事。

「子彈不能隨便用」，藍營人士認為，現階段蔣萬安還不用出手，就像基隆市長謝國樑罷免案，還在第一、第二階段，不需要將市長這個資源拿出來。所以現階段，面對罷藍委團體，綠營不管怎麼打，藍營自己的「守勢」要做好，包括徐巧芯、李彥秀、王鴻薇都要加強自己幫地方做事的論述，如徐巧芯近期就頻與地方辦巡迴說明會，要亦步亦趨，將基層經營好。

這名藍營人士也舉防颱為例，這次的罷免案絕對要「料敵從寬、禦敵從嚴」，要有「這個颱風一定會進來」的心理準備，並且做好防颱措施。

罷免

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