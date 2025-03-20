店家哀怨「挺罷免營收減半」冒關店風險 王浩宇疾呼：連署時要消費

大罷免潮如火如荼，目前已進行到更高難度的第二階段。民進黨籍前桃園市議員王浩宇昨(19)日透過Threads表示，有支持罷免行動的店家向他抱怨，因為協助連署讓店內營收直接掉了一半，讓他為此呼籲民眾在連署時務必進入店家消費，因為他們都冒著關店的風險，力挺這次罷免活動。

前桃園市議員、現任集客力數位行銷有限公司董事長王浩宇，透露接獲一位協助連署的店家致電，表示許多老主顧都因為他在連署，直接表明不會再來吃。王浩宇呼籲大家連署時，務必進到協助連署的店家消費，因為他們可能協助完連署，就要準備結束營業了，提醒民眾好好珍惜這些還願意幫忙的店家，「他們真的很偉大。」

王浩宇分析，目前台灣社會至少也有一半是小草、藍白，與中配，這部分他也非常有感，表示在檢舉中國配偶後，全台灣「好感未來」門市，特別在北部就真的沒人了。

該文至截稿為止，已逾1.7萬人按讚，不少支持罷免活動的網友力挺店家，並透露自己的消費行為：「跟太太吃了麵跟飯，飽飽的，再拿一疊走，衝！吃到一半，看到一位大哥進來說：有什麼東西需要影印的，給我處理，我出錢」，還有網友指出：「我有朋友因為當連署點，反而生意更好喔！」

但也有反對罷免活動的網友表示：「這個我相信不是編的，要是我看到常去的店，在協助這種禍國殃民浪費納稅人稅金的垃圾事，我也絕對不會再光顧」。

還有網友呼籲王浩宇或其他支持罷免活動的民眾，別試圖用「受害者敘事」來操弄選民情緒，讓人覺得支持大罷免是正義，而反對的人是在「迫害店家」；實際上，顧客選擇去哪消費，本來就是自由市場的一部分，當店家公開表態參與政治活動，勢必會影響一部分顧客的選擇，這是店家自己決定承擔的風險，不能怪到其他人頭上。