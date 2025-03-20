快訊

港澳台居民來往大陸 即日起提供簽發臨時台胞證、「雙證關聯」核驗服務

社群禁令／兒少性剝削案3年飆2倍 演算法有如精準餵毒

戲精乳牛貓「看到主人開槍手勢」秒倒地裝死 網笑比狗還強：罐罐沒少給

店家哀怨「挺罷免營收減半」冒關店風險 王浩宇疾呼：連署時要消費

聯合新聞網／ 綜合報導
前桃園市議員王浩宇透露，有參與大罷免的店家營收減半。 聯合報系資料照
前桃園市議員王浩宇透露，有參與大罷免的店家營收減半。 聯合報系資料照

罷免潮如火如荼，目前已進行到更高難度的第二階段。民進黨籍前桃園市議員王浩宇昨(19)日透過Threads表示，有支持罷免行動的店家向他抱怨，因為協助連署讓店內營收直接掉了一半，讓他為此呼籲民眾在連署時務必進入店家消費，因為他們都冒著關店的風險，力挺這次罷免活動。

前桃園市議員、現任集客力數位行銷有限公司董事長王浩宇，透露接獲一位協助連署的店家致電，表示許多老主顧都因為他在連署，直接表明不會再來吃。王浩宇呼籲大家連署時，務必進到協助連署的店家消費，因為他們可能協助完連署，就要準備結束營業了，提醒民眾好好珍惜這些還願意幫忙的店家，「他們真的很偉大。」

王浩宇分析，目前台灣社會至少也有一半是小草、藍白，與中配，這部分他也非常有感，表示在檢舉中國配偶後，全台灣「好感未來」門市，特別在北部就真的沒人了。

該文至截稿為止，已逾1.7萬人按讚，不少支持罷免活動的網友力挺店家，並透露自己的消費行為：「跟太太吃了麵跟飯，飽飽的，再拿一疊走，衝！吃到一半，看到一位大哥進來說：有什麼東西需要影印的，給我處理，我出錢」，還有網友指出：「我有朋友因為當連署點，反而生意更好喔！」

但也有反對罷免活動的網友表示：「這個我相信不是編的，要是我看到常去的店，在協助這種禍國殃民浪費納稅人稅金的垃圾事，我也絕對不會再光顧」。

還有網友呼籲王浩宇或其他支持罷免活動的民眾，別試圖用「受害者敘事」來操弄選民情緒，讓人覺得支持大罷免是正義，而反對的人是在「迫害店家」；實際上，顧客選擇去哪消費，本來就是自由市場的一部分，當店家公開表態參與政治活動，勢必會影響一部分顧客的選擇，這是店家自己決定承擔的風險，不能怪到其他人頭上。

由 @isabellathatgirll 發佈
在 Threads 查看

王浩宇 罷免

延伸閱讀

整理包／全台「大罷免」38人進入第二階段！還有哪些關卡？掌握各黨名單、流程進度

10萬網友聲援剴剴案！連署「虐童加重刑責」 主管機關5月16日前須回應

最愛吃「大一女」！博恩台大合體Joeman引騷動 激推冠軍餐點曝光

歐洲第一富國超市物價比台灣便宜 俄網紅喊「沒道理」：比外食還貴

相關新聞

徐巧芯罷免民調同意57％ 藍營拉警報...啟動「選戰模式」熱戰

大罷免延燒，TVBS民調顯示稱徐巧芯民調同意罷免57％，雖然黨中央公布民調稱有52.7%不支持，但仍引發藍營內部焦慮。北...

店家哀怨「挺罷免營收減半」冒關店風險 王浩宇疾呼：連署時要消費

王浩宇昨(19)日透過Threads表示，有支持罷免行動的店家向他抱怨，因為協助連署讓店內營收直接掉了一半，讓他為此呼籲民眾在連署時務必進入店家消費，因為他們都冒著關店的風險，力挺這次罷免活動。

北市警局加嚴妨礙罷團集會遊行？警局澄清：不分藍綠保障安全

台北市議員簡舒培在臉書貼文，指責台北市長蔣萬安看到國民黨立委罷免民調不樂觀，馬上出手「加嚴」妨礙罷團，未來各分局在受理罷...

民進黨台中二階連署啟動 罷團：政黨支持公民行動是應該的

民進黨中央黨部昨宣布，全國各縣市黨部與黨公職服務處轉為民主連署站，協助大罷免。民進黨台中市議會黨團今表示，不僅代收連署書...

被控「出手」加嚴罷團集遊申請 蔣萬安反應曝

罷免徐巧芯團體傳出日前租借公園場地遭駁回，民進黨議員簡舒培昨再爆，指市長蔣萬安出手「加嚴」妨礙罷免團體，未來罷團活動，都須申請集會遊行，簡批「不愧是戒嚴獨裁者後代？」蔣萬安今出席南港LaLaport開幕，對於議員的質疑，他僅微笑、以謝謝回應。是由發言人代為受訪回應。

反惡罷vs罷免 國民黨22日苗栗團結誓師大會

苗栗縣泛藍營立委陳超明、邱鎮軍罷免案連署進入二階，罷免團體表示連署熱絡，國民黨將反擊，3月22日在苗栗市中正堂舉辦「護民...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。