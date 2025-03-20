台中罷6藍委「罷免慧成宮」+復國黨掛牌 閩南狼助陣

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
閔南郎（左）與復國黨主席程凱力（右）簽署罷免連署書。圖／復國黨提供
閔南郎（左）與復國黨主席程凱力（右）簽署罷免連署書。圖／復國黨提供

台中是大罷免指標縣市，6藍委全數進入二階罷免，除了罷藍委團體扛「罷免慧成宮」令旗展開連署、綠市議員服務處設連署站應援外，以正藍軍自居的「中華保台反共復國黨」辦公室昨掛牌成立，並為連署站，網紅「閔南郎PYC」也到場助陣。

台中6名藍委廖偉翔、黃健豪、羅廷瑋、顏寬恒、江啟臣、楊瓊瓔罷免行動全數邁入二階連署；罷免綠委蔡其昌、何欣純一階未達提議門檻，須在10天內補件，2罷團補件中。

復國黨昨天下午3時在北屯掛牌成立辦公室，並成為新的罷免連署站，現場唱國歌並遙祭孫中山，強調國民黨已經染紅，呼籲國民黨的支持者宣示罷免投共藍委；閔南郎呼籲，罷免藍委，送他們回祖國。罷團幹部也到場感謝復國黨提供場地加入連署。

復國黨主席程凱力表示，最該反共復國的國民黨已經被染紅，變成中共的同路人，正藍軍無法接受藍委在立院投共，更不能允許藍委把台灣出賣掉，呼籲認同推動罷免。

復國黨昨在台中市北屯區掛牌成立辦公室，並成為新的罷免連署站。圖／復國黨提供
復國黨昨在台中市北屯區掛牌成立辦公室，並成為新的罷免連署站。圖／復國黨提供
復國黨昨在台中市北屯區掛牌成立辦公室，並成為新的罷免連署站。圖／復國黨提供
復國黨昨在台中市北屯區掛牌成立辦公室，並成為新的罷免連署站。圖／復國黨提供

罷免

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