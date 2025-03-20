聽新聞
0:00 / 0:00

大罷免攻防 藍白新北宣講「氣氛微妙」

聯合報／ 記者李定宇／新北報導
民眾黨主席黃國昌（左）昨天宣布啟動「人民要當家」政策宣講會，黃國昌拿出文宣，表示為了呈現民進黨施政惡劣，印了六份才能勉強羅列，並與秘書長周榆修（右）呼籲支持者可以當「派報員」，將文宣投遞到各家信箱。記者曾原信／攝影
民眾黨主席黃國昌（左）昨天宣布啟動「人民要當家」政策宣講會，黃國昌拿出文宣，表示為了呈現民進黨施政惡劣，印了六份才能勉強羅列，並與秘書長周榆修（右）呼籲支持者可以當「派報員」，將文宣投遞到各家信箱。記者曾原信／攝影

藍綠白3月相繼在新北辦大型宣講，既為大罷免潮攻防，也拚動員力，展現底氣為2026選舉暖身。相較立院藍白合作，民眾黨主席黃國昌昨批新北市府不借場地供白營宣講，也自辦宣講活動，藍白在新北明顯分流，地方政壇認為「氣氛微妙」。

國民黨22日辦「還錢於民政策說明會」，黨主席朱立倫、新北市長侯友宜、副市長劉和然都將出席。文傳會副主委江怡臻表示，國民黨新北說明會首場辦在板橋介壽公園，流程還在規畫，將同步啟動組織和文宣戰，接下來將依照立委選區陸續辦理，也讓選民了解立委的努力和政績，爭取認同。

民眾黨「人民要當家」大型宣講23日下午2時在板橋車站旁登場，北市黨部主委陳世軒表示，下午兩點，他希望民眾到場聽聽到底現在政府做了什麼，國家遇到什麼瓶頸需要解決。他強調，不能任由執政黨政府帶頭造謠帶風向，煽動仇恨情緒達到大罷免目的，民眾黨會到各縣市宣傳，目前中央黨部正規畫安排中。

民進黨30日辦「人民是頭家，台灣要團結」政策宣講會，場地傾向在可容納上萬人的板橋第二運動場，近期已通知議員動員。新北市黨部執行長高碩呈說，新北黨部在2月中旬便宣示要做公民團體的後盾，除最早成立58處連署書代收站，這段時間也一直跟民團保持聯絡，提供協助，希望配合黨中央，讓更多民眾看見在野黨在國會亂政、濫刪濫凍總預算的現況。

綠營立委罷免案仍掛蛋，正待補件中，國民黨近期架設「芭樂綠（罷了綠諧音）」網站，並提供二階連署書。圖／取自芭樂綠網站
綠營立委罷免案仍掛蛋，正待補件中，國民黨近期架設「芭樂綠（罷了綠諧音）」網站，並提供二階連署書。圖／取自芭樂綠網站

罷免

延伸閱讀

影／民進黨各縣市黨部與公職服務處 投入支援罷免連署

民眾黨「人民要當家」宣講板橋出發 發放DM揭民進黨弊案

綠民代稱連署熱烈 藍委盼黨鼓勵投票

民眾黨宣講首站23日開跑 場地底定板橋站前路

相關新聞

大罷免攻防 藍白新北宣講「氣氛微妙」

藍綠白3月相繼在新北辦大型宣講，既為大罷免潮攻防，也拚動員力，展現底氣為2026選舉暖身。相較立院藍白合作，民眾黨主席黃...

台中罷6藍委「罷免慧成宮」+復國黨掛牌 閩南狼助陣

台中是大罷免指標縣市，6藍委全數進入二階罷免，除了罷藍委團體扛「罷免慧成宮」令旗展開連署、綠市議員服務處設連署站應援外，...

影／民進黨各縣市黨部與公職服務處 投入支援罷免連署

民進黨今天召開全國各縣市主委會議，會後民進黨秘書長林右昌與全體縣市黨部主委共同舉行記者會，林右昌表示，面對罷免志工被國民...

高雄三鳳宮不給國民黨辦政策宣講會？ 廟方出面解釋了

大罷免如火如荼進行中，國民黨高雄市黨部原定27日晚間7時在三鳳宮舉辦「頭家不爽，一起站出來」廟口開講，今天傍晚市黨部發出...

57％喊罷徐巧芯！醫以這一點分析斷言：她不會有事

有電視台昨（18）針對罷免國民黨立委徐巧芯公布最新民調顯示，高達57％的松山信義區選民支持罷免徐巧芯，引發熱議。但醫師、...

民進黨動起來！所有服務處轉為連署站 全面挺大罷免

親綠公民團體發起的「大罷免」進入第二階段連署，民進黨今天舉行全國地方黨部主委會議，會後黨秘書長林右昌率全國22位地方黨部...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。