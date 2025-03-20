大罷免攻防 藍白新北宣講「氣氛微妙」

藍綠白3月相繼在新北辦大型宣講，既為大罷免潮攻防，也拚動員力，展現底氣為2026選舉暖身。相較立院藍白合作，民眾黨主席黃國昌昨批新北市府不借場地供白營宣講，也自辦宣講活動，藍白在新北明顯分流，地方政壇認為「氣氛微妙」。

國民黨22日辦「還錢於民政策說明會」，黨主席朱立倫、新北市長侯友宜、副市長劉和然都將出席。文傳會副主委江怡臻表示，國民黨新北說明會首場辦在板橋介壽公園，流程還在規畫，將同步啟動組織和文宣戰，接下來將依照立委選區陸續辦理，也讓選民了解立委的努力和政績，爭取認同。

民眾黨「人民要當家」大型宣講23日下午2時在板橋車站旁登場，北市黨部主委陳世軒表示，下午兩點，他希望民眾到場聽聽到底現在政府做了什麼，國家遇到什麼瓶頸需要解決。他強調，不能任由執政黨政府帶頭造謠帶風向，煽動仇恨情緒達到大罷免目的，民眾黨會到各縣市宣傳，目前中央黨部正規畫安排中。