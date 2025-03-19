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影／民進黨各縣市黨部與公職服務處 投入支援罷免連署

攝影中心／ 記者胡經周／台北即時報導
民進黨今天召開全國各縣市主委會議，會後民進黨秘書長林右昌（中）與全體縣市黨部主委公同舉行記者會，宣布民進黨全國各縣市黨部與所有黨公職服務處，全力投入支援罷免連署。記者胡經周／攝影
民進黨今天召開全國各縣市主委會議，會後民進黨秘書長林右昌（中）與全體縣市黨部主委公同舉行記者會，宣布民進黨全國各縣市黨部與所有黨公職服務處，全力投入支援罷免連署。記者胡經周／攝影

民進黨今天召開全國各縣市主委會議，會後民進黨秘書長林右昌與全體縣市黨部主委共同舉行記者會，林右昌表示，面對罷免志工被國民黨嚴重的行政干擾、刁難，甚至遭到騷擾、恐嚇與暴力危脅；支持連署的店家，被國民黨執政縣市針對性施壓；公民團體依法申請場地也被刁難。對人民自主發起的罷免行動，民進黨一貫的立場，就是完全尊重公民團體的自主性，並提供必要協助與支援。

林右昌強調，此時此刻，出現這麼多干擾民主運作的惡劣行為，以及層出不窮的失序狀況，民進黨必須挺身而出，守護民主與公平。

林右昌說明，今天民進黨全國主委會議做成五點決議，包括第一，民進黨全國各縣市黨部與所有黨公職服務處，轉化為挺公民的民主聯署站；第二，協助召募及訓練志工；第三，維護工民行動不被侵擾；第四，協助公民文宣的擴散與宣傳；第五，協助後勤與行政作業。強調民進黨在此時此刻要挺身而出，來守護公民與民主行動，「為公民加油，為台灣出力」。

民進黨今天召開全國各縣市主委會議，會後民進黨秘書長林右昌（圖）與全體縣市黨部主委公同舉行記者會，宣布民進黨全國各縣市黨部與所有黨公職服務處，全力投入支援罷免連署。記者胡經周／攝影
民進黨今天召開全國各縣市主委會議，會後民進黨秘書長林右昌（圖）與全體縣市黨部主委公同舉行記者會，宣布民進黨全國各縣市黨部與所有黨公職服務處，全力投入支援罷免連署。記者胡經周／攝影
民進黨今天召開全國各縣市主委會議，會後民進黨秘書長林右昌（中）與全體縣市黨部主委公同舉行記者會，宣布民進黨全國各縣市黨部與所有黨公職服務處，全力投入支援罷免連署。記者胡經周／攝影
民進黨今天召開全國各縣市主委會議，會後民進黨秘書長林右昌（中）與全體縣市黨部主委公同舉行記者會，宣布民進黨全國各縣市黨部與所有黨公職服務處，全力投入支援罷免連署。記者胡經周／攝影

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