高雄三鳳宮不給國民黨辦政策宣講會？ 廟方出面解釋了

大罷免如火如荼進行中，國民黨高雄市黨部原定27日晚間7時在三鳳宮舉辦「頭家不爽，一起站出來」廟口開講，今天傍晚市黨部發出通知將更改地點至五甲龍成宮。傳三鳳宮電話被青鳥打爆，決定不租借，對此，三鳳宮駁斥與青青鳥有關，原以為是單純政策說明會，取消場地租借是因出借初衷與政黨所舉辦政策宣講會相違背。

國民黨高雄市黨部27日晚間7時政策宣講會原定於高雄三鳳宮舉行，未料今天傍晚近6時，市黨部通知，考量場地交通因素，活動地點調整至五甲龍成宮，活動時間照舊不變。

市黨部表示，為使活動更加精彩並擴大辦理，宣講嘉賓立委柯志恩、謝龍介、前立委鄭麗文、民眾黨主席黃國昌委員外，也將邀請時事評論員歷史哥加入助講陣容。

不過換場地原因傳是三鳳宮電話被青鳥打爆，廟方才不得不取消場地租借，對此，三鳳宮總幹事何欣諧回應｢沒這回事」，他說，昨天正式收到柯志恩服務處公文，承借場地舉辦辦理政策說明會，原以為是單純政見闡述，卻跟國民黨圖卡文宣有所不同，信眾希望三鳳宮保持中立角色，讓三鳳宮回歸地方信仰中心，這跟青鳥無關，也未曾接到抗議電話。

何欣諧強調，每個政黨都需要空間，三鳳宮商借都是持開放態度，只要不涉入對力、製造矛盾的公益申請都歡迎，因國民黨申請目的和圖卡標題不同，今天上午已向柯志恩團隊轉達取消場地出借。

對宣講會場地生變，柯志恩稍晚也在臉書抒發心情，她提到昨宣講會消息一出，就有綠營人馬在臉書訕笑：｢好奇有多少人」、還嗆聲：｢不怕被丟雞蛋」、｢好適合鬧場」，該黨側翼的水準躲在鍵盤背後傷人，心態極其可議又可鄙。

柯志恩說，整個內閣可以由院長領軍舉辦豪華規格的宣講，卻不准在野黨借用廟埕發聲，台灣是否還有言論自由、集會自由？我們為民發聲，人民的聲音就是上帝聲音，執政黨應謙卑傾聽，而不是急於打壓、封嘴，更不該動輒以｢舉牌、鬧場、丟雞蛋」等言詞恐嚇。

她反問民進黨，如今攀上權力顛峰、掌控行政司法等龐大資源，難道就忘了當年在街頭打拼，爭取民主和言論自由的初衷嗎？

柯強調，原先場地有出借困難，可以理解、體諒，不給廟方為難，但對於來自背後的施壓干擾，絕不退縮，另找地點繼續開講，即使無處可借，仍要大聲講，權力再大都不能讓人民噤聲。