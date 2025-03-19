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57％喊罷徐巧芯！醫以這一點分析斷言：她不會有事

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
國民黨立委徐巧芯。報系資料照
國民黨立委徐巧芯。報系資料照

有電視台昨（18）針對罷免國民黨立委徐巧芯公布最新民調顯示，高達57％的松山信義區選民支持罷免徐巧芯，引發熱議。但醫師、時事評論家沈政男根據民調抽樣結構分析斷言，除非藍綠板塊在松信區有大幅變動，不然，徐巧芯不會有事。

有電視台昨天公布的民調顯示，若舉行罷免徐巧芯的投票，有61%的民眾會去投票、33%表示不會；另有3%民眾表示不一定、3%沒意見。而有投票意願的民眾中，有57%的人表示會投同意罷免，37%不同意罷免。

沈政男指出，根據電視台最新民調顯示，徐巧芯的罷免案可能會通過，引來國民黨一陣憂慮；綠營人士看見民調不免振奮，甚至覺得，如果連徐巧芯都可以罷掉，還有哪個藍委罷不掉？可「內行看門道」會有這樣的民調結構，與抽樣樣本有關。

他根據該民調抽樣結構分析，該民調抽出了3成4的民進黨支持者，國民黨支持者只有2成4，整整少了1成，甚至藍白支持者加起來的樣本數為3成3，還少於綠營，才得出令人驚訝的結果，這也是解讀這份民調的眉角所在。

實際上，松信區的藍綠板塊結構在歷屆選舉，只有2020總統大選，藍營輸給綠營，其他選舉都是明顯領先，也就是說，此區的板塊是藍大於綠。因此，這份民調的結果，是抽樣有了誤差，還是板塊已經變動，猶待觀察。

沈政男進一步表示，這份民調預估，該區罷免投票率將達6成1，但在台灣罷免史上，除了村里長，從未有這麼高的罷免投票率；並斷言，「除非藍綠板塊在松山信義區有大幅變動，不然，徐巧芯不會有事的。」

罷免

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