民進黨動起來！所有服務處轉為連署站 全面挺大罷免

親綠公民團體發起的「大罷免」進入第二階段連署，民進黨今天舉行全國地方黨部主委會議，會後黨秘書長林右昌率全國22位地方黨部主委，一起喊出「為公民加油、為台灣出力」口號，並宣布即日起民進黨各縣市黨部及所有黨公職服務處，轉為「民主連署站」，代收全國罷免連署書，宣示民進黨全面投入大罷免。

林右昌指出，近來看到公民團體與志工個人，被國民黨嚴重的行政干擾、刁難行徑，包括遭到騷擾、恐嚇與暴力威脅；支持連署的店家被國民黨執政縣市針對性地施壓，查消防、衛生、勞檢；公民團體依法申請場地，卻申請不到或者申請到了又被臨時無故取消等情事。

林右昌說，對於人民自主發起的罷免行動，民進黨一貫的立場就是完全尊重公民團體的主體性，並提供必要的協助和支援。但民進黨做為台灣民主的第一品牌，對於守護民主的基本權力與公民團體的人身安全責無旁貸。此時此刻，當看到已有這麼多干擾民主運作的惡劣狀況，必須挺身而出，守護民主與公民。

林右昌表示，今天全國各縣市主委會議進行了討論並做成決議，要求所有黨公職，做到以下五項工作。第一，即日起，民進黨全國各縣市黨部與所有黨公職服務處轉化為挺公民的民主連署站；第二，協助招募及訓練志工；第三，維護公民行動不被侵擾；第四，協助文宣擴散；第五，協助後勤及行政作業。

林右昌指出，此時此刻必須挺身而出，守護公民及民主的行為，共同一起「為公民加油、為台灣出力」。