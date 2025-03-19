綠民代稱連署熱烈 藍委盼黨鼓勵投票

綠營民代最近受訪時紛紛表示大罷免連署很踴躍，藍營恐面臨多點開戰！針對近日罷免聲浪，綠營議員洪健益、劉仁照與戴瑋姍受訪時都強調，民眾連署相當踴躍、還會主動打電話要聯署書，綠營民代也很願意協助連署，因此認為許多選區通過二階罷免的機會很高；對此，藍委徐巧芯受訪時也呼籲立委與國民黨中央，要多宣傳如何投票反制大罷免。

近日民進黨從總統府、黨中央到立法院黨團都積極鼓吹大罷免，台灣民意基金會民調雖顯示，57.9%民眾不支持大罷免，但仍有32.6%支持，因此二階罷免成案機率大增；另外，國民黨立委李彥秀、羅廷瑋、洪孟楷、葉元之等人也頻頻傳出爭議，加上近日已有36位藍委的1階罷免連署通過，外界都相當關注此次大罷免的政治效應。

綠營聯署信心滿滿

對此，民進黨台北市議員洪健益受訪時表示，他那區想要罷免徐巧芯的熱度很高，遇到10個選民有5到6個選民都想要罷免徐巧芯，而且比起過去大家不敢表態，現在選民表態的機會更高下，他認為二階段罷免成案的機會相當高。洪健益指出，松信選區3個民進黨議員都有協助教導選民填寫罷免書，每天至少會收到1百份，60天連署不間斷。

民進黨桃園市議員劉仁照受訪時也說，在地啟動罷免國民黨立委呂玉玲2個禮拜以來，2個禮拜大概有收到6百份連署書，而且很多選民到服務處領連署書尚未繳回，還有很多人是主動打電話索取連署書。他指出，民眾對呂玉玲聽從黨意、刪除國防與客家預算，還有在地的個人狀況感到不滿，造成連署相當踴躍。

藍委鬥志堅強

「行政院長卓榮泰宣講後，連署有更踴躍！」劉仁照表示，最近熱度有慢慢增加，他也認為二階段成案的機會很大。民進黨新北市議員戴瑋姍受訪時則說，她服務處一天大約收3到40份連署書，中間選民會認為立法院很亂，因此連署罷免；平常就比較關心政治的就會認為如今是民主保衛戰，應該站出來守護家園等。

戴瑋姍也認為，她選區的國民黨立委葉元之爭議太多，二階成案機會很高。近日有媒體民調指出，有57%在地選民想要罷免國民黨立委徐巧芯，對此，徐巧芯受訪時回應說，民調本來就只是參考，好的時候不要太高興，反而樂極生悲；不好的時候繼續努力，不要放棄，反而我們的鬥志更加堅強。

要教支持者反罷免

徐巧芯強調，近期遇到最大的難題是，支持罷免的選民都非常清楚要投的是罷免票；但她遇到好多支持她的大哥大姐，他們都拉著她說，「我好支持你，但到底是要去投票還是不要去投票啊？」支持我們的民眾明顯不是很確定票該怎麼投，這一點也是包括立委以及黨部必需要積極宣傳的。

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