大罷免攻防三月宣講 藍白綠搶基層選民

藍綠白3月在新北分別辦大型宣講尬場，是大罷免潮攻防戰，也比拚動員力，展現基層底氣拚2026。藍綠白三黨都將陸續辦理政策說明，以各黨理念拉攏選民。

國民黨選在22日周六辦「還錢於民 政策說明會」，朱立倫、侯友宜會出席。隔天23日換民眾黨「人民要當家」大型宣講登場，黃國昌近日意有所指說「想借公共場地，新北市府不借就是不借」，藍白關係微妙。

民進黨選30日辦「人民是頭家 台灣要團結」政策宣講會，場地傾向在可容納上萬人板橋第二運動場，近期已通知議員要幫忙動員。

國民黨文傳會副主委江怡臻表示，國民黨還錢於民政策說明會，新北首場辦在板橋介壽公園，整個流程還在規劃中，同步將啟動組織和文宣戰。板橋是新北第一場，接下來將依照立委選區，陸續辦理政策說明會。

民進黨新北市黨部執行長高碩呈表示，新北黨部在2月中就宣示要做公民團體的後盾，除了最早成立共58處的連署書代收站，這段時間也一直跟民團保持聯絡，提供協助。新北黨部接到中央黨部指示舉辦「人民是頭家」宣講會新北場後，一直積極協助配合，希望讓更多民眾看見在野黨在國會亂政、濫刪濫凍總預算的現況，也展現民進黨守護台灣安全、推動台灣向前的決心。

民眾黨新北市黨部主委陳世軒表示，民眾黨這周日下午兩點，在新北板橋車站旁，舉行第一場「人民要當家」宣講，鼓勵來現場聽一聽，到底現在政府做了什麼？國家目前遇到了什麼瓶頸需要趕快解決？不能任由政府、執政黨帶頭造謠帶風向，藉由煽動仇恨情緒達到大罷免的目的。

不管是在北北基的民眾甚至其他縣市，只要民眾有空，都歡迎來現場參加，而這不會只有一場，民眾黨會到各縣市宣傳，目前中央黨部都在規劃安排中。