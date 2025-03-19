影／朱立倫喊團結：20日起全台百場政策說明會
國民黨將於本月20日起將啟動全台百場政策說明會，國民黨主席朱立倫今天在中常會談話指出，20日在新竹連辦兩場說明會、22日則是在苗栗、新北舉行，地方首長會參加，很明確告訴大家，地方要做哪些公共建設以及民生福利。
朱立倫今天出席國民黨中常會發表談話，他說，立法院這個會期是民生會期，要討論的是還錢於民、還假於民，民眾最關心的荷包問題，但民進黨已經宣布這個會期是國安會期，要把台灣帶回準戰爭、準戒嚴的敵對情況，這部分終極目標是台獨，當然藉此要來打擊在野黨發動大罷免，國民黨除用更大的民主讓民眾來決定，立法院黨團也要堅定目標，推動民生法案，以民為本、以民為念，這才是真正的關鍵。
朱立倫表示，後天他也會到新竹參加說明會，22日在苗栗，六都第一場則在新北舉行問政說明會，這都是非常正向的，要跟民眾報告財劃法為地方爭取經費，嚴審預算省下民眾血汗錢，把這些錢還給民眾，地方首長會很明確告訴大家，地方要做哪些公共建設以及民生福利，透過一場一場來舉辦，至少上百場，這兩個月會全力推動，每一位前輩、同志來參與，用正向帶給台灣希望，告訴民眾這才是國民黨要做的事。
對於黨中央最近受批評面對大罷免無對策，朱立倫也說，每位同志要團結，今天或許有一些不滿、有一些批評，要把這些怨氣、怒氣化為志氣，大家團結對外，沒有不能完成的事情，沒有不能達到的目標。共同努力，讓為民打拚的立委獲得最強力的支持，讓台獨、廢核、廢死的民進黨知道，真正的民意在哪裡。
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