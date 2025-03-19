朱立倫：公投綁不綁罷免不是重點 要讓民眾表達意見

大罷免來襲，國民黨推出「反廢死」、「反戒嚴」公投。黨主席朱立倫今天表示，公投有沒有綁罷免不是重點，是對於賴清德政府推動實質廢死，以及為台獨發動準戰爭、準戒嚴的而延續的「賴17點」，要讓民眾站出來表達意見。

朱立倫透露，自明天起將在新竹舉辦問政說明會，後天他也會到新竹參加，周六則在苗栗、新北各有一場。他們要正向地報告，國民黨努力推動財畫法為地方爭取多少經費、努力嚴審預算為民眾省下多少血汗錢，都要還錢給民眾。地方首長參與時，也會明確告訴大家增加的地方預算會用於哪些公共建設與民生福利，未來兩個月會全力推動，至少舉辦上百場問政說明會。

朱立倫今在中常會表示，民進黨創黨之初，台獨、廢核、廢死是他們一貫追求的三大目標，賴清德當選總統後，想在任期完整完成這三大目標。去年透過憲法法庭解釋，所有死刑判決必須由法官一致決，社會已經公認這是實質廢死，無法再判處死刑，最近很多離譜案例都無法判死，已達到實質廢死目標。

朱立倫說，今年即使包括美國在內的國際人士不斷勸阻，賴清德完全不顧缺電事實，5月將達到全面廢核目標。2024廢死、2025廢核；台灣從1991年李登輝時代宣布兩岸結束敵對關係，終止動員戡亂相關法律，2025年賴清德宣布中國為境外敵對勢力，重新回復兩岸敵對關係。

朱立倫說，兩岸從過去的和平交流轉化為敵對關係，因此衍生出「賴17條」，要嚴格審查兩岸教育、文化、宗教交流，要限制演藝人員、公職人員、民意代表，甚至兩岸觀光都要登記，就是要管制任何兩岸交流，讓兩岸回到敵對關係。

同時，朱立倫提到，賴清德已宣布要大幅提高國防預算，包括國際訪賓都在問，賴何時要達到5%？國防部日前宣布漢光演習以想定2027年共軍犯台可能行動為發展基礎。這是從未宣布過的時間點，看來也是賴清德的時間表，必須達到背水一戰，台獨最後目標的達成。

朱立倫說，台灣民主走到今天碰到最大的危機，這不是他個人在說，所有有志之士都在呼籲，這是非常關鍵的時刻，他們才必須用更大的民主，讓民眾決定台灣的未來；不是執政者或獨裁者，就能決定台灣要進入敵對或準戰爭關係。

朱立倫說，民進黨團日前才宣布這會期是國安會期，要討論兩岸、政治、國安議題，其終極目標是台獨，另一目標是藉此打擊所有在野黨，發動大罷免。國民黨要嚴正宣示，用更大的民主由民眾決定相關議題，這會期在立法院，國民黨團還是要堅定走民生法案，以民為本、以民為念，還錢於民、還假於民才是真正關鍵。