「一周前借場地不易」黃國昌反批綠一公布宣講就都已借好

藍綠白3月在新北市分別舉辦大型宣講尬場，身兼立委的民眾黨黨主席黃國昌日前提到，因新北市府就不願借場地，只能改申請馬路辦活動。黃今重申，借場地要一周前提出申請，要在這麼短的時間借到合適場地本就不易，相反民進黨一公布都有場地，不好好從事國政，早就規畫要配合大罷免搞全國宣講。

國民黨預計周六在介壽公園舉辦宣講，新北6名藍委、黨主席朱立倫、市長侯友宜皆會出席，民眾黨周日借到板橋車站前道路舉行，民進黨則預計30日也在板橋登場。

黃國昌今出席淡江大橋考察，受訪被問及宣講向新北市府借場地是否遇到困難？黃說「沒有啦，時間非常短啦」，指他想強調的是，民進黨不好好從事國政，早就規畫要配合大罷免搞全國宣講，所以他們一公布的時候，全部都有場地，代表他們七早八早早就開始借了。

黃國昌說，民眾黨為了要清楚的跟納稅人報告，民進黨政府是怎麼亂花納稅人的錢，然後還在喊窮，要求民進黨說明清楚人民頭家的錢到底跑到什麼地方，所以必須也要下鄉報告，在這麼短的時間要借到適合場地，本就不易，借場地一定要一個禮拜前提出申請，民眾黨借到板橋車站前面的道路，以人民當家這樣的主題，跟所有新北市民報告。

蘇巧慧表示，現在立法院的亂象和失序，其實是因為傅崐萁領導的在野黨黨團，在國會進行一連串擴權還有不合理的動作，才導致了公民團體一一站出來，希望讓台灣的國會、立法院能夠恢復秩序。