鍾沛君談罷免批發言遭綠營扭曲 要求三立道歉「否則提告」

大罷免浪潮來襲，罷免立委王鴻薇民團日前遭一名婦人鬧場，志工還因此被推倒，國民黨台北市議員鍾沛君日前上政論節目評論此事，卻遭三立電視台節目扭曲指控其質疑打人者反串，鍾痛批，綠媒不經核實造謠，要求三立24小時內，以同等篇幅更正並道歉，否則將提告。

鍾沛君表示，3月17日她參加年代新聞頻道「新聞面對面」節目錄影，被主持人問罷免王鴻薇現場出現打人的大媽看法，她回答，「很簡單，我想甚至不用問王鴻薇委員，一定是譴責暴力要畫清界線，這沒有第二種選擇，你會缺這種理盲的反罷免嗎？更何況她是不是反串的還不知道，就是一定是譴責暴力 ，這沒有第二句話，也沒有第二個想法的空間。」

鍾沛君說，她的立場與主張都很明確，一是譴責暴力，二是質疑類似事件有反串可能，卻成了造謠的素材，落入了一條龍的操作，包含社群帳號有人發文，扭曲她的發言，把他針對打人者的質疑改成「那些被暴力對待的罷免志工，是不是她們自己反串的，還不知道咧」

鍾沛君說，三立電視台「前進新台灣」不經核實，完全不加查證情況下，照單全收該帳號造謠說法，印製手板下成標題，節目來賓鍾年晃順著節目引述的謠言，也未經核實，不加查證，張口就噴「今天妳竟然公開在節目中質疑反串」、「妳要公開道歉」。