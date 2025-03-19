快訊

獨／台北72年「鄭記豬腳飯」驚傳熄燈！黑金豬腳成絕響

烏克蘭撤軍陷混亂！俄無人機襲擊第一視角曝 聯外路線成死亡公路

沒捐清大1500萬？ 曹興誠提告翁曉玲求償4千萬：全贈陽明交大

聽新聞
0:00 / 0:00

鍾沛君談罷免批發言遭綠營扭曲 要求三立道歉「否則提告」

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
罷免立委王鴻薇民團日前遭一名婦人鬧場志工還因此被推倒，台北市議員鍾沛君日前上政論節目評論此事，卻遭三立電視台扭曲指控其質疑打人者反串，鍾痛批，綠媒不經核實造謠，要求三立24小時內道歉，否則將提告。圖／取自鍾沛君臉書
罷免立委王鴻薇民團日前遭一名婦人鬧場志工還因此被推倒，台北市議員鍾沛君日前上政論節目評論此事，卻遭三立電視台扭曲指控其質疑打人者反串，鍾痛批，綠媒不經核實造謠，要求三立24小時內道歉，否則將提告。圖／取自鍾沛君臉書

罷免浪潮來襲，罷免立委王鴻薇民團日前遭一名婦人鬧場，志工還因此被推倒，國民黨台北市議員鍾沛君日前上政論節目評論此事，卻遭三立電視台節目扭曲指控其質疑打人者反串，鍾痛批，綠媒不經核實造謠，要求三立24小時內，以同等篇幅更正並道歉，否則將提告。

鍾沛君表示，3月17日她參加年代新聞頻道「新聞面對面」節目錄影，被主持人問罷免王鴻薇現場出現打人的大媽看法，她回答，「很簡單，我想甚至不用問王鴻薇委員，一定是譴責暴力要畫清界線，這沒有第二種選擇，你會缺這種理盲的反罷免嗎？更何況她是不是反串的還不知道，就是一定是譴責暴力 ，這沒有第二句話，也沒有第二個想法的空間。」

鍾沛君說，她的立場與主張都很明確，一是譴責暴力，二是質疑類似事件有反串可能，卻成了造謠的素材，落入了一條龍的操作，包含社群帳號有人發文，扭曲她的發言，把他針對打人者的質疑改成「那些被暴力對待的罷免志工，是不是她們自己反串的，還不知道咧」

鍾沛君說，三立電視台「前進新台灣」不經核實，完全不加查證情況下，照單全收該帳號造謠說法，印製手板下成標題，節目來賓鍾年晃順著節目引述的謠言，也未經核實，不加查證，張口就噴「今天妳竟然公開在節目中質疑反串」、「妳要公開道歉」。

鍾沛君批評，「綠媒造謠三步走，名嘴造謠造得好，奶水喝到老。」短短幾個小時，她就從譴責暴力，質疑打人者反串，變成了變相支持暴力，質疑被打者反串，公開要求三立電視台「前進新台灣」節目在24小時內，以同等篇幅更正，並道歉，否則將提告。

罷免立委王鴻薇民團日前遭一名婦人鬧場志工還因此被推倒，台北市議員鍾沛君日前上政論節目評論此事，卻遭三立電視台扭曲指控其質疑打人者反串，鍾痛批，綠媒不經核實造謠，要求三立24小時內道歉，否則將提告。圖／聯合報系資料照
罷免立委王鴻薇民團日前遭一名婦人鬧場志工還因此被推倒，台北市議員鍾沛君日前上政論節目評論此事，卻遭三立電視台扭曲指控其質疑打人者反串，鍾痛批，綠媒不經核實造謠，要求三立24小時內道歉，否則將提告。圖／聯合報系資料照

罷免

延伸閱讀

影／菲律賓綠電成本8元 國民黨團籲郭智輝下台救台電

嘉義飼主為何不領養比特犬了？ 議員曝內幕：周遭人反對

我最先進晶片不排除在美生產？ 王鴻薇：政府應明確規則

二度咬人比特犬可免安樂死？ 鍾沛君曝：嘉義1飼主願領養

相關新聞

鍾沛君談罷免批發言遭綠營扭曲 要求三立道歉「否則提告」

大罷免浪潮來襲，罷免立委王鴻薇民團日前遭一名婦人鬧場，志工還因此被推倒，國民黨台北市議員鍾沛君日前上政論節目評論此事，卻...

民調告急 徐巧芯催不同意票：別讓總統權力大到像皇帝

國民黨立委徐巧芯罷免案民調引發關注，她表示，仍秉持「生死看淡，不服就幹」戰鬥到最後一刻，不過目前碰到最大難題是支持者不知...

影／朱立倫喊團結：20日起全台百場政策說明會

國民黨將於本月20日起將啟動全台百場政策說明會，國民黨主席朱立倫今天在中常會談話指出，20日在新竹連辦兩場說明會、22日...

朱立倫：公投綁不綁罷免不是重點 要讓民眾表達意見

大罷免來襲，國民黨推出「反廢死」、「反戒嚴」公投。黨主席朱立倫今天表示，公投有沒有綁罷免不是重點，是對於賴清德政府推動實...

「一周前借場地不易」黃國昌反批綠一公布宣講就都已借好

藍綠白3月在新北市分別舉辦大型宣講尬場，身兼立委的民眾黨黨主席黃國昌日前提到，因新北市府就不願借場地，只能改申請馬路辦活...

民調告急昔對手聲援？ 徐巧芯：費鴻泰也反惡罷

國民黨立委徐巧芯罷免案民調告急，國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹表示有必要將找前立委費鴻泰聲援。徐表示，兩人一直都有聯絡，費...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。