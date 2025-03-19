民調告急昔對手聲援？ 徐巧芯：費鴻泰也反惡罷

國民黨立委徐巧芯罷免案民調告急，國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹表示有必要將找前立委費鴻泰聲援。徐表示，兩人一直都有聯絡，費也反惡罷，當然也希望保住信義及南松山席次；另外，基隆市長謝國樑先有分享經驗，現在的確還有很多民眾搞不清楚狀況，不過面對大罷免，會提早因應，拜託大家出來投不同意罷免。

大罷免潮來襲，有電視台昨公布調查結果，徐巧芯罷免案中，有57%民眾表示會投同意罷免，高於37%不同意罷免。民調消息一出也引發各界關注，更傳出會找黨內昔日對手費鴻泰聲援？徐今早也於黨團記者會後，特別發表聲明並接受媒體聯訪。

徐巧芯表示，這次選戰一定是熱戰，謝國樑先前也分享經驗，近期這時間點，的確還會有很多民眾不知道怎麼投票，要等正式成案投票，大家才會有感，不過這段時間也會持續努力。她回想，謝國樑遭惡罷時，當時罷團還敲鑼打鼓說罷免一定會成功，結果在大家團結跟努力之下，謝不只沒有遭罷免，如今民調支持度還過半，不過面對這次大惡罷，各立委要更早出來，要求、希望、拜託大家投下不同意罷免。

徐巧芯指出，一直以來跟費鴻泰有聯絡，上次也在奉天宮餐會碰到，彼此相談甚歡，而費也不只一次在政論節目中明確反對惡罷，說應檢視立委四年任期才能看出完整成績；她認為，費會如此疾呼，當然也是希望國民黨保住信義及南松山選區席次，黃呂錦茹也才會希望找費一起來。

另外，有里長關心是否民調問券不友善才導致告急的調查結果？徐巧芯證實，不少里長都很擔心，而實際去看民調數據，也發現855份樣本做了13天民調，表示問券設計上比較特別，像第一題詢問「會不會去投票？」結果33%都說不去投票，那這些人就不會進入第二題「支持同意罷免還不同意」，所以無法得知不去投票的到底是不是支持她的人，相信當中很多是誤認「支持徐巧芯就不去投票」的民眾；因此她不會在意民調結果，反而要更認真，以更大聲音告訴選民要出來投下「不同意罷免」。