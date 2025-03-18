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徐巧芯危險了？國民黨公布民調 47.8%反對罷免

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨立委徐巧芯。圖／聯合報資料照片
國民黨立委徐巧芯。圖／聯合報資料照片

罷免潮來襲，TVBS民調中心今公布調查結果，國民黨立委徐巧芯罷免案，有57%民眾表示會投同意罷免，高於37%不同意罷免。國民黨今公布委託風傳媒民調，結果顯示，47.8%受訪者反對罷免徐巧芯，比同意罷免者多出12個百分點。

國民黨今天表示，民進黨積極操作惡意大罷免，持續製造社會對立，並公布台北市第七選舉區（南松山、信義區）民調指出，高達47.8%受訪者反對罷免徐巧芯，僅有35.8%表示同意罷免徐巧芯。調查顯示，該選區僅27.5%支持大罷免，有52.7%表達不支持。

國民黨公布民調顯示，當被問到，對「立院民進黨團總召柯建銘號召民眾罷免國民黨41席」，27.5%表示支持，52.7%表示不支持；針對「同不同意罷免台北市民眾投票選出的徐巧芯立委？」有47.8%表示不同意，僅35.8%表示同意；不同意罷免的比例超過同意罷免12%。被問及「罷免徐巧芯會不會成功？」認為會成功的只有29.1%，認為不會成功的達42.8%。

國民黨表示，近日民進黨動作頻頻，以龐大的行政資源下鄉宣講，行政部門不停哭窮造謠，賴清德發布「賴十七條」打著國安大旗，在內部找敵人，為大罷免添加柴火，讓台灣社會持續陷入對立與撕裂的困局之中，只想藉由攻擊在野黨、罷免在野黨立委鞏固綠色威權。

國民黨表示，面對民進黨的全面惡意操作，意圖造成寒蟬效應，影響民意走向，讓反對民進黨的國人選擇噤聲，國民黨沒有迴避的空間，不但要正面迎戰，全力支持黨籍立委，更要呼籲所有藍營支持者站出來，勇敢捍衛自己支持的立委；呼籲民進黨懸崖勒馬，尊重國會監督制衡，讓台灣的民主回歸常軌。

此次調查為國民黨委託風傳媒民調，於2月26日至27日間，以電腦輔助電話訪問（CATI）方式進行，共完訪1068人，在信賴水準95%下，抽樣誤差最大值為±3.0%。

徐巧芯 罷免

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