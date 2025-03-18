大罷免會成功？ 學者：國安、公投恐影響

民進黨近日從府、院、黨，積極宣講與鼓動民眾支持大罷免，近日也有民調顯示二階段罷免成案機會增加。對此，學者曲兆祥受訪時認為，多數民意並不支持罷免，加上二階連署不易，大罷免成功機會不高。但學者蘇子喬受訪時提醒，執政黨推動動機強、國安議題與公投，都可能讓民眾對在野黨更反感，使大罷免成功機率增加。

罷免對攻方有利

民進黨13日啟動下鄉宣講，行政院長卓榮泰與部會官員15日起也開始到各地報告政績，總統賴清德13日也發表講話，推動國安議題修法。對此，國民黨也不甘示弱，17日宣布推動「反廢死」、「反罷免」公投，且國民黨團書記長王鴻薇透露，公投已獲得民眾黨支持，21日院會表決有望通過成案，朝野之間都在為罷免與公投摩拳擦掌。

台師大政研所教授曲兆祥受訪時指出，目前的政治環境與之前並沒有特別改變，他認為二階段罷免是否會成案，不能看全面性的民調，需要到各選區觀察，而現任立委是險勝當選的選區就會比較熱鬧，由於罷免制度對於攻方（罷免方）比較有利，因此傳統藍（綠）選區的綠（藍）委被罷掉的機會就高。

真正罷掉立委不多

曲兆祥以目前36位國民黨立委通過1階段連署為例，但由於2階段罷免需要更多連署書，加上多數選民仍對此不感興趣，他預估大約會有6位藍委需要到第3階段，而若能罷免掉3到4個就很不容易，但補選之後也不見得會是綠的當選，到最後其實可能還是「白忙一場」。

「民進黨希望透過此次大罷免，改變整體政治生態！」但曲兆祥認為，台灣選舉頻率太高，選民態度大多已經確定，很難在短時間內改變投票意向，以民眾黨為例，前主席柯文哲爆發弊案後，民眾黨支持者還有10%左右。因此他認為大罷免成功的機會並不高。

綠推罷免動力強

但東吳政治系教授蘇子喬受訪時表示，執政黨推動大罷免的動機很強，形同「司馬昭之心」，雖然有人會說即使罷免成功，補選不見得會投綠，但若真的成功罷免多位藍委，在補選前民進黨就有望成為第一大黨，這也讓民進黨更加想要推動大罷免，扭轉朝小野大的劣勢。

蘇子喬列舉說，行政院長卓榮泰與部會官員直接下鄉宣講，民進黨立委王義川也在宣講直接高喊罷免，總統賴清德近日談話雖針對國安議題，但其實也是為大罷免增添柴火，若相關國安議題在野黨不贊成，以台灣主流民意認為中國是「外在威脅」下，在野黨若持續阻擋法案，民眾不滿的比例會增加。

公投恐連動罷免

「接下來要看公投的狀況！」蘇子喬說，總統賴清德有可能仿效前總統陳水扁，提出防禦性公投爭取民眾支持；國民黨目前雖有推動「反廢死」與「反戒嚴」2個公投，但以「反戒嚴」公投為例，公投的問題太過複雜，把太多議題混在一起，容易淪為執政黨攻擊的把柄，且不見得容易吸引選民支持。

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