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罷免議員補件領銜人稱會過關 張之豪反擊推罷免5理由

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
國民黨基隆市黨部今與基隆公共事務學會共同宣示，以「以罷制罷，以戰止戰」為行動主軸，推動罷免2名民進黨市議員連署作業。圖／國民黨基隆市黨部提供
國民黨基隆市黨部今與基隆公共事務學會共同宣示，以「以罷制罷，以戰止戰」為行動主軸，推動罷免2名民進黨市議員連署作業。圖／國民黨基隆市黨部提供

基隆公共事務學會推動罷免民進黨基隆市議員張之豪，國民黨基隆市黨部今宣布，黨籍議員服務處都設連署收件站。連署領銜人游正義提出罷張之豪5個理由，張回應，尊重人民罷免權，但國民黨圍魏救趙，以罷制罷的理由荒腔走板。

國民黨基隆市立委林沛祥面臨罷免考驗，國民黨基隆市黨部與基隆公共事務學會今宣示「以罷制罷，以戰止戰」，國民黨市議員服務處都設罷免張之豪連署收件站，另設機動連署站，號召支持者連署，終止惡質政治鬥爭。

游正義說，罷張第1階段提議書，2月19日送件720件，3月14號收到中選會通知需補件254件，截至目前為止已經完成500件，相信能補件過關，進入第2階段。

游正義提出罷免張之豪的5個「正當理由」，包括基市府就東岸商場跟NET打官司時，張之豪不但沒有捍衛市產，還幫NET說話，罔顧人民期望。另外張之豪不尊重女性，還涉入性騷擾。

游正義說，議會開議期間，張之豪經常上電視通告，領取通告費，不履行議員問政職務，浪費納稅人的錢。張替自己蹭聲量，為選立委而鋪路。第5個理由是張之豪只會製造政黨對立，增加仇恨者，不適任議員職務。

張之豪回應罷免方的指責，指台灣是民主國家，任何人要行使罷免權他都尊重，但是國民黨圍魏救趙，以罷制罷的理由荒腔走板。

張之豪說，東岸廣場案他的立場一直都一樣，他要問兩個問題：為什麼簽約30年？為何是微風得標？基市府「侵門踏戶」，侵害基隆市民的人權，就是破壞基隆，他保護基隆的立場，始終不變。

張之豪認為，議員在議會問政之餘，還能上公眾媒體為城市爭取福利，為正義發聲，就是市民值得的民代。國民黨說他上節目沒有問政，他邀請國民黨去基隆市議會調閱議員出席問政紀錄，看誰有出席，誰有問政，超級比一比。誰在基隆市議會問政最認真，讓市民一起來檢驗。

張之豪說，今天出席國民黨記者會的人，不全都是要選議員的嗎？整個罷免行動，不就是在給黨內沒舞台的人搏聲量嗎？

被指製造政黨對立一事，張之豪說，他與中國共產黨對立，有錯嗎？中共要併吞台灣，我們與中共和他們的附隨組織對抗，是我們的使命，我們沒有仇恨，我們只有對台灣這塊土地的愛。至於指控他性騷的，他就告，「我們法院見」。

罷免

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