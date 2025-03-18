國民黨投入罷免 基市議員鄭文婷：虛張聲勢無助民意支持

基隆公共事務學會推動罷免民進黨基隆市議員鄭文婷，國民黨基隆市黨部今宣布，黨籍議員服務處都設連署收件站。連署領銜人紀文荃今天說，鄭2次參與鼓吹罷免，讓人覺得是在為自己鋪路，既有雄心壯志，就讓她離開議員職務，好好準備立委選舉。

鄭文婷說，虛張聲勢無助於民意支持，市選委查對第1階段提議書，505人中有265人不合格，消息竟外流至國民黨黨部，今已委託律師向基隆地檢署追加告發，國民黨「惡罷」昭然若揭，應受到法律制裁，讓基隆市民看清真相。

國民黨基隆市立委林沛祥面臨罷免考驗，國民黨基隆市黨部與基隆公共事務學會今宣示「以罷制罷，以戰止戰」，國民黨市議員服務處都設罷免民進黨市議員鄭文婷連署收件站，另設機動連署站，號召支持者連署，終止惡質政治鬥爭。

罷免鄭文婷連署領銜人紀文荃說，第1階段提議罷免送件後，17日收到中選會通知補件至少97件。近期新收到的提議書超過300件，會依規定補件送審。

紀文荃質疑鄭文婷在「東岸事件」，不斷替NET發聲，傷害基隆人權益，簽署第1階段提議人中，有些人是原本鄭文婷的支持者。

紀文荃表示，鄭文婷連續2次參與鼓吹基隆罷免（基隆市市長謝國樑、立委林沛祥），進一步把基隆往仇恨堆疊，很難讓人不覺得她是為自己鋪路。既然她有這樣的雄心壯志，就應該讓鄭文婷離開議員職務，好好準備立委選舉。

紀文荃說，民進黨發動大罷免，製造全台人民的仇恨對立，又在兩岸話題，不斷將台灣推向戰爭邊緣，讓生活在港口城市的基隆市民面對極大的風險。感謝國民黨願意和民眾站在一起，反制民進黨的惡劣行為，相信民眾會化恐慌為力量，一起面對荒腔走板的惡勢力。

鄭文婷表示，國民黨發動罷免她的第1階段提議書涉嫌偽造文書，今天她又向基隆地檢署追加告發，因為根據中選會資料，國民黨送交的505份提議書中，已故47人、簽名涉及偽造3人，不符合規定共265人，不合格比例高達52.5%，國民黨行徑實在可議。

鄭文婷指出，基隆市選委會於7日下午4點多完成查對，確認265人不合格，按理應全數送交中選會審查，但不到24小時消息竟外流至國民黨市黨部。基市選委會主委是基市府秘書長方定安，總幹事是民政處副處長趙明華，令人質疑是否有人洩密，意圖操弄罷免程序。