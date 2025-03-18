罷免二階連署遭查水表？ 苗栗縣政府：保持行政中立

苗栗縣藍營立委陳超明、邱鎮軍罷免案連署進入二階，罷免團體今天公布一段影片，指控昨天連署第一天發生2件縣府人員以接獲檢舉為由上門，譴責查心表製造恐懼；縣府秘書長陳斌山則強調縣府的立場行政中立、依法行政，不能也不會干預罷免的連署事宜。

罷免團體公布3月16日公布二階連署地點，並從17日起連署，後龍的聯合總部連署熱絡，罷免團隊今天公布一段影片，一處連署站昨天第一天，卻遭人檢舉違反補習班規定，但連署站是一對一教學，僅需申請企業社或工作室，另一處僅是快閃行動，也有警員到場查詢個人資料。

罷免團隊指出，二階連署第一天，首日即有2個地點遭到縣府或警方等機關以不同理由進行關切，雖對方表明接獲檢舉才進行查訪，並未裁罰或有不當言語的情形，有心人士惡意檢舉有如「光速」，根本是要讓公務員查水表的形式散布恐懼。

此外，近期也陸續接到鄉親反映，有人假冒罷免團體，打電話詢問連署情況，或者暗示簽名會有問題，影響連署並造成恐懼與不安，已委請律師與議員協助了解，並呼籲縣府保持中立。