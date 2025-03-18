基隆藍委林沛祥面臨被罷免 國民黨罷免2綠議員加強火力

國民黨基隆市立委林沛祥面臨罷免考驗，國民黨基隆市黨部與基隆公共事務學會今宣示「以罷制罷，以戰止戰」，國民黨市議員服務處都設罷免民進黨市議員鄭文婷、張之豪連署收件站，另設機動連署站，號召支持者連署，終止惡質政治鬥爭。

鄭文婷回應，虛張聲勢無助於民意支持 先前她發現國民黨發動罷免她的第1階段提議書涉嫌偽造文書，今天再追加告發市選委會疑有人洩密，意圖操弄罷免程序。

張之豪表示，台灣是民主國家，任何人要行使罷免權，他都尊重。但是國民黨現在為了圍魏救趙，以罷制罷的理由，荒腔走板。

國民黨基隆市黨部主委吳國勝和發言人黃申棟、潘艾嘉，今與罷免鄭文婷連署領銜人紀文荃、罷免張之豪連署領銜人游正義，共同宣示以「以罷制罷，以戰止戰」為行動主軸，展開全面反制行動。

吳國勝說，民主程序不容濫用，國民黨將捍衛民意，守護基隆市民權益。潘艾嘉說，市黨部已協調法律和行政團隊，協助罷免議員案第1階段連署補件作業，即日起基隆市各區國民黨議員服務處，都會設置連署收件站，並增設「機動連署站」加強服務彈性。