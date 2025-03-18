影／政策宣講會前綠營立委胞弟詛咒里長？ 國民黨團批失德

民進黨「人民是頭家」政策宣講會23日將到台南永康大灣舉行，但日期強碰地方里長聯誼會搭郵輪外出旅遊，里長恐無法配合動員，竟引來綠營立委胞弟不滿怒嗆詛咒，甚至傳出南市府民政局竟配合協助動員，南市議會國民黨團今也開記者會痛批。

國民黨團今以「言行一再失『德』」為主軸開記者會，市議員林燕祝、王家貞、蔡宗豪、盧崑福、李中岑、尤榮智等出席齊轟民進黨執政，國民黨團指出，綠營宣講將前進台南，黨團接獲選民陳情，里長們因為出國無法配合民進黨活動，某立委弟弟居然詛咒出遊里長們沉船，要求國民黨硬起來面對「惡罷」。

國民黨團書記長林燕祝說，民進黨23日在永康大灣舉行政策宣講會，明明就是搞大罷免，卻用政策宣講會包裝，對外強調都是民眾自發性參與，但有立委胞弟要求地方里長動員不成，竟口出詛咒「輪船沉船」、「里長死光全部重選」，實在有夠缺德。

她也說，詛咒惡言事件是民進黨支持者自行在臉書po文才曝光，然而當里長動員不成後，竟聽聞變成民政局各區區公所在幫忙動員，消息傳出讓人震驚，民進黨怎能動用公部門資源在幫忙政黨活動的動員？民政局雖否認，但要求民政局確實調查釐清，「行政必須要中立」。

蔡宗豪指出，民進黨舉辦「人民是頭家」政策宣講會，活動包裝以人民為主軸，諷刺的是當地方里長無法幫忙動員時，竟有黨籍立委胞弟出言詛咒里長，質疑這樣真的有把人民放在心中嗎？這樣的言論舉動，民進黨辦這場活動完全沒有正當性，更會讓人民失望。

蔡宗豪也反酸，「政策做得好，就不需要下鄉宣講」，執政黨不好好執政，一天到晚在外宣傳，究竟是預算真的被刪除，還是作秀不小心把錢花光。他也提到，有時間花錢花時間宣講，不如多關心台南0121地震受災戶。

對此，南市府民政局今派主秘楊雅苓出席記者會，她強調，公務員要恪守行政中立的原則，民政局在推動業務上也是以此為原則，針對國民黨團及議員提及民政局動員里長，參加相關政黨活動部分，會進一步調查釐清，同時要求37區區長務必嚴格遵守行政中立。

南市議會民進黨團總召、市議員周嘉韋則回擊，呼籲國民黨不要模糊焦點，對於此次下鄉宣講主要是告訴民眾，中央及地方政府現在面臨的難處，以及接下來可以進行的行政作為。他也提到，國民黨立委謝龍介在刪減預算時都沒見其出來爭取，如今民進黨下鄉與民眾近距離討論宣講，卻處處反對，「請國民黨不要再模糊焦點」。