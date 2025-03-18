高雄藍白聯手反制大罷免 3/27舉辦「頭家不爽」宣講

行政院預計3月29日在高雄舉辦「人民是頭家」宣講活動，國民黨高市黨部今起反制，主委柯志恩宣布，3月27日在高雄三鳳宮舉辦「頭家不爽、一起站出來」宣講，民眾黨主席黃國昌、立委謝龍介及前立委鄭麗文出席，希望號召所有無法忍受民進黨的高雄人一起參與，台灣不能只有一種聲音。

行政院「人民是頭家」高雄開講場29日將在高雄三民公園登場，綠委邱議瑩率先響應，16日在鳳山龍成宮舉辦「挺台灣護未來」宣講，多位綠營民代出席響應，並號召民眾支持各地罷免國民黨立委連署。

立委柯志恩批評，賴政府面對多數民意，沒有一天謙卑，更無休養生息、勵精圖治，口說團結國家，卻不斷抹黑造謠、說謊欺騙，讓社會瀰漫仇恨對立。此外，不斷操作｢抗中」，加劇惡化兩岸關係，不僅斬斷觀光業者的生計，連單純的教育和宗教交流都要嚴加控管，祭出各種威嚇和懲罰的手段，更以國安威脅為由，宣告恢復軍審及境外敵對勢力，似乎不計代價，要把台灣推向風雨欲來的險境。

柯志恩表示，台灣面臨紛亂，上自總統、院長，下至網軍側翼，全力配合柯建銘推出大罷免的政治鬥爭戲碼，無視治理失能和民生疾苦的嚴峻現況，尤其台積電被迫外移對供應鏈產業的衝擊，政府拱手無為，連攸關生死的急診崩潰、血汗護理哀號，官員除了嘲笑求助者的｢小腦袋」，就是一昧地粉飾太平，如此治國無能、不顧民生、只愛鬥爭的政黨，怎不令人民憤怒。

柯志恩呼籲，3月27日請高雄所有無法忍受民進黨的人一起站出來，因為我們才是國家真正的主人，大家一起反惡罷、反惡搞、還我民主、人民做主。