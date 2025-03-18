鬧內鬨？大新竹4罷團周五大會師 柯建銘：部分團體不要再招搖撞騙

新竹雙罷連署行動搞內鬨？由大新竹4罷團發起的「新竹人，你罷了嗎？」罷免大會師活動將於本周五傍晚在新竹火車站舉行，不過因新竹雙罷（鄭正鈐、高虹安）的領銜人戴振博與發言人陽明交大法律學者林志潔未被事先告知，林、戴與立院總召柯建銘都在臉書發文，強調該活動非新竹雙罷所舉辦，若4大罷團有募款行動，也與新竹雙罷無關。

對此，市議員劉康彥指出，他身為「新竹人，你罷了嗎？」活動召集人林士凱的主管，因處事不夠謹慎，又未善盡溝通，以致321四個公民團體聯合辦理的活動衍生爭議，為表示負責，已口頭向市黨部主委施乃如議員請辭黨部執行長與執委職務。

劉康彥在臉書發文，指從去年五月青鳥行動、台派大辦桌以來，他的辦公室主任林士凱便積極串連公民團體，並在黨公職投入第一階段連署前，努力協助民團推動罷免工作。也陸續邀請立委吳沛憶、「法律白話文運動」社群總監劉珞亦到新竹對談，希望善用各種活動，串連更多新竹在地台派青年，共同關注藍白在國會亂政的現象。

劉康彥說，但此次321活動因規畫不慎造成誤解與紛擾，讓許多支持者擔憂，他深感抱歉，並由衷感謝各界的叮嚀與提醒，四個公民團體已在第一時間公開澄清，本次行動不會經手任何金流，避免任何違法爭議。

劉康彥表示，為求周五活動順利進行，同時不能讓支持者、公民團體失望，昨晚他請林士凱致電林志潔，親邀林與領銜人戴振博擔任演講嘉賓，至於收受新竹市連署書的部分，也懇託雙罷總部支援，不由原本的公民團體收受。

劉康彥說，3月28日「人民是頭家」新竹場政策宣講會舉行在即，且也已展開相關行政接洽，他會在此專案執行完畢後正式離職。最後，向柯建銘、施乃如表達誠摯感謝，讓我有機會歷練執行長。

4大罷團活動召集人林士凱晚間也留言提到，此次4個公民團體大集結的活動，所有費用將會由他個人支應，不會對外募款，希望讓公民團體表達來自基層的聲音，讓這次的罷免大成功，並提到321的活動會照常舉辦。

戴振博的聲明內容提到，收到關於3月21日新竹公民開講活動訊息，秉持新竹台派需要團結，且任何有助罷免宣傳均應支持的理念，但在閱讀活動細節後，基於新竹雙罷領銜人身份，為避免誤導民眾，也提出聲明與提醒。

聲明內容包括，321的活動包括他與林志潔都未曾被告知或邀請參與活動的規畫或籌備。也提醒任何活動涉及金錢，都要萬分審慎。依法設立的社團法人協會或財團法人基金會，均須依據法律和章程運作，並有財會與稅務的要求，要符合會員大會或董監事會的治理規定。

由於該活動以新竹罷免為訴求開啟募資，但由於網頁上無法得知要求民眾捐款是進哪個帳戶，恐讓外界誤解，因此聲明他與林志潔從未以私人帳戶募款，也未授權任何人以其名義以其私人帳戶募款，提醒大家在捐款時務必留意捐助單位的合法性。

柯建銘也罕見在林志潔臉書留言，強調新竹市由董事長曹興誠發起的反共護台志工聯盟所認可的是提案領銜人戴振博、發言人林志潔，新竹縣為縣議員歐陽霆議員和其合作團體，此外絕無分店。此外，321收的連署書，竹市反共護台聯盟會一概拒收，並提到部分團體不要再招搖撞騙，假罷免真募款，東窗事發才宣布不募款，其司馬昭之心，路人皆知。還嚴正警告時代力量，你們真的敢罷免嗎？