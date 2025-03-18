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上街宣講遭質疑 卓榮泰：說明政府政策沒有問題

中央社／ 台北18日電

行政院長卓榮泰上週末上街宣講，遭在野黨質疑怠忽施政。卓榮泰今天受訪說，這是要向民眾說明總預算、財劃法修法覆議案沒有成功的結果，也說明政府政策沒有問題。

民進黨「人民是頭家」政策宣講會首發場15日下午在台中市水安宮舉行，卓榮泰壓軸登場宣講逾半小時，他除手持綠色光劍引發現場驚呼，還用「太離譜了」指責在野黨濫刪總預算，讓現場情緒沸騰，最後還與一旁擺攤的罷免團隊揮手致意。

立法院會今天進行施政總質詢，卓榮泰會前接受媒體聯訪，針對總預算、財劃法修法覆議案遭否決，監察院開第一槍要提釋憲，行政院是否跟進，以及在野黨質疑卓榮泰假日上街宣講搞罷免、怠忽施政等議題，作相關回應。

卓榮泰表示，各界都要記得今天是3月18日，「318運動」當時讓全台許多年輕人站起來大聲呼喊，台灣脫離一中市場、迎向世界，才能十多年來與世界擁抱在一起，展開科技、經濟及各種交流發展，各界要感念當時熱愛民主、國家的年輕人，現在也應該有同樣精神。

卓榮泰指出，前2天他利用假日時間，應邀到台中、桃園，就中央政府總預算、財劃法修法相關內容，以及覆議沒有成功的結果，向民眾說明和報告，這不僅是彌補在國會因為時間不足、理解不足而做的說明，廣義而言，也是在說明政府政策，這是沒有問題的。

關於後續行動，卓榮泰說，如果國會立委能因此更了解行政院的立場、政府的需求跟人民的呼聲，「我們可以進行下一步討論」。

罷免

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