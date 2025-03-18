上街宣講助攻罷免？　卓榮泰駁：說明政府政策沒有問題

民進黨啟動「人民是頭家」政策宣講，由行政院長卓榮泰領軍講述總預算、財劃法影響，遭在野質疑假日搞罷免。卓榮泰今天指出，說明政府政策「這是沒有問題的」；適逢318學運11周年，他稱，當時有許多熱愛民主、國家的年輕人站出來，才讓台灣與世界擁抱，現在也應有同樣的精神。

卓榮泰今天赴立法院施政報告及備詢，並於會前接受媒體聯訪，針對總預算覆議案被否決後，行政院是否跟進監院提出釋憲？未來是否還有其他救濟？在野也質疑行政院長假日上街宣講搞罷免。

卓榮泰首先指出，今天是3月18日，「318運動」當時讓全國許許多多年輕人大聲站起來，在呼喊之中，台灣脫離一中市場，迎向世界，多年跟世界擁抱在一起，展開科技、經濟及各種交流發展，非常感念全國當時熱愛民主、熱愛國家的年輕人，現在也應該有同樣的精神。

卓榮泰續指，前兩天他利用假日時間應邀到台中、桃園，就中央政府總預算、財劃法相關內容，以及覆議沒有成功的結果，向國人進行充分說明和報告，彌補在國會因為時間不足、理解不足而做的說明，廣義而言，也是在說明政府政策，這是沒有問題的。

至於後續行動，卓榮泰語帶保留，他說，如果國會能因此更了解行政院的立場，以及政府的需求跟人民的呼聲，「那我們可以進行下一步的討論」。