台中再度藍白合？惡罷退散法會台中起跑 蔡壁如任志工團長

民間人士自組的「惡罷退散志工團」所發起的「惡罷退散・平安法會」直播宣講活動，3月22日下午3點在台中起跑，首站到國民黨台中市黨部，將透過Open Studio的形式，進行線上與線下串連，與線上網友和在場民眾互動，號召反惡罷、支持國民黨立委廖偉翔，民眾黨前立委蔡壁如任志工團長。

「惡罷退散志工團」表示，該團是由一群市井小民組成團隊，有感於全台各地罷免團體透過媒體優勢與行動資源，壟斷台灣的輿論討論空間，這群熱心的民眾決定集結手中有限的資源，舉辦「惡罷退散平安法會」，讓更多人可以聽到真正屬於在地的聲音。

首站從台中出發，更具特殊意義，惡罷退散志工團表示，去年大選，在台中市充分整合在野力量的情況下，寫下了近年來立委選戰最亮眼的成績，成為「藍白合的典範」，「在野整合示範區」，在地的公民，殷切盼望在鋪天蓋地的「惡罷」威脅下，能重演2024年的感動，讓這些民進黨所操控的「惡罷」可以退散，還給台灣一個平安、和平、不打仗、不軍事戒嚴、不廢死的公理社會。

這次的直播宣講活動，取名為「惡罷退散・平安法會」，結合平安符形狀的主視覺，希望結合台灣民間信仰，用趣味的方式，讓更多人一同上線或到現場參與。

此次活動，志工團邀請到曾經在中一選區寫下得票奇蹟，短短半年經營，竟然差點和立委蔡其昌出現黃金交叉的前台中市政府顧問蔡壁如，擔志工團團長。

蔡壁如表示，過去在民眾黨就曾經舉辦過「全台大眾走」活動，前進第一線接觸民眾宣傳民眾黨理念，這一次面臨生死存亡之戰，在野黨更應該團結一致，她願意傳授當年的成功模式，讓藍白合在台中開出的亮眼成績可以複製在這一次的反惡罷行動當中，讓輸不起的民進黨詭計不會得逞，讓更願意為在地發聲，更願意關注民生議題的在野黨立委，可以繼續在國會為在地民眾服務，例如台中的廖偉翔、顏寬恒、羅廷瑋與黃健豪。

直播宣講活動，邀請近期在網路上擁有高聲量的時事評論Youtuber歷史哥李易修主持，並邀約眾多名嘴、媒體人，及其他區域的立委跨區共襄盛舉，近期在Threads上受到熱烈迴響的「我是台灣人，我反綠」大串連，也會成為現場宣講的口號和主軸。