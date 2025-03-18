中選會：自製二階連署格式觸法 藍：網站意向書非連署書

目前已有卅五件罷免泛藍立委進入第二階段連署，但罷免綠營立委件數仍掛蛋，待補件查核。國民黨近期架設「芭樂綠（罷了綠）」網站，也提供二階連署書給民眾下載，中選會昨提醒，自製二階連署格式，會構成偽造公文書、妨害罷免等刑事罪責，且未依規定格式也不受理。

不過，國民黨強調此為「罷免意向書」，國民黨發言人楊智伃表示，該網站以罷免綠營立委團體為主、藍營合作促成，青年團跟文傳會、義勇軍技術幫忙，設置意向書是為方便第二階段聯繫，罷免藍營立委團體也早就在第二階段前就蒐集意向書，呼籲中選會應行政中立。

針對大罷免，國民黨除發起全台宣講地面戰，也主動聯繫民團架網站提供罷免教學；民進黨則辦理「人民是頭家」政策宣講，綠營派系湧言會昨也宣示成立廿七處「勇敢TEAM你，全國罷免服務站」，衝刺二階連署件數。

由於罷免藍綠目前呈現卅五比○，戰況懸殊，藍營質疑選務不公，中選會昨提出三點澄清，包括罷免提議或連署由地方選委會、戶政事務所查對，而非中選會；罷免連署得以簡體字、異體字或阿拉伯數字取代國字；領銜人、罷免團體或連署人皆不得變更二階連署格式。

中選會表示，若自行製作二階連署格式，除會構成偽造公文書之刑事罪責外，也會因違反選罷法規定而可能另構成妨害選舉罷免等相關刑事罪責。

罷免綠委 至少十四件完成補件

罷免民進黨立委黃捷、許智傑的團體昨到中選會補件，累計至少十四件罷免綠營立委案完成補件。