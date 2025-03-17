罷免黃捷、許智傑補件 至少14綠委罷免案完成補提

罷團提案罷免民進黨立委，第一階段連署有17位綠委未過關，得補件1次。罷免民進黨立委黃捷、許智傑的團體今天到中選會補件，累計至少14位綠委罷免案完成補件。

目前共有35件泛藍立委罷免案、2件民進黨縣議員罷免案與遭停職的新竹市長高虹安罷免案，可以進入二階連署；另有17件民進黨立委罷免案、6件泛綠縣市議員罷免案未過一階門檻，得補件1次。

罷免黃捷、許智傑的團隊負責人徐尚賢今天赴中選會遞件時表示，罷免黃捷需補445份，他們準備了1500份，罷免許智傑需補224份，他們準備了近1000份，這是表達高雄人民憤怒的聲音，也是展現真正的民意。

此外，媒體報導，國民黨組發會主委許宇甄15日指出，目前已經有12個綠委罷免案完成補件，而高雄市2綠委案應該不會有問題。