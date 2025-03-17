57.9%反對32.6%支持 二階成案機率仍大
57.9%民眾不支持大罷免，但仍有32.6%支持，讓很多藍委恐仍會面臨罷免投票！台灣民意基金會17日公布大罷免民調，雖然57.9%民眾不支持大罷免，但仍有32.6%支持。基金會董事長游盈隆直言，反對者雖多，但贊成「大罷免」的人數不算少，大大提高二階罷免成案的可能性。另外，六都之中，桃園有40%民眾支持大罷免，未來恐成為罷免熱區。
支持者夠二階連署
台灣民意基金會公布有關民進黨立院總召柯建銘號召的大罷免民調，結果顯示，19.6%非常贊成，13%還算贊成，23.3%不太贊成，34.6%一點也不贊成，總計贊成者約32.6%、不贊成者57.9%。
游盈隆分析，台灣主流民意不贊成「大罷免」，但贊成「大罷免」的人數也不少，由於二階罷免連署門檻為選區10%民眾，不用多數民眾連署，因此大大提高二階罷免成案的可能性。
民進黨71%贊成
從年齡層分析，65歲及以上民眾，50%贊成，39%不贊成大罷免，相關訴求比較容易獲得老人的共鳴。在年輕人部分，20到24歲36%贊成、52%反對；25到34歲僅19%贊成、67%反對；從教育背景看，除了初中/國中及以下教育程度者外，其他中高教育程度者皆一面倒不贊成大罷免。
另外，從政黨支持傾向看，民進黨支持者有71%贊成，24%不贊成；國民黨支持者有0.4%贊成，97%不贊成；民眾黨支持者有10%贊成，85%不贊成；中性選民有12%贊成，63%不贊成。若以各地狀況來看，每一個地區都呈現過半數或一面倒不贊成「大罷免」，但桃園有40%支持大罷免，箇中原因為何？值得推敲。
老柯爆藍白想倒閣
雖然多數民意不挺大罷免，但民進黨立院團總召柯建銘仍召開記者會，預告最晚會在8月中進行罷免第三階段投票，柯建銘還在記者會透露，國民黨團總召傅崐萁、民眾黨團總召黃國昌兩人正盤算倒閣解散國會。但國民黨主席朱立倫12日時就曾回應說，國民黨從來沒跟民眾黨討論此事。
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