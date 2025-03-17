罷綠案待補件卻給二階連署書 中選會：不受理且有刑責

綠營立委罷免案掛蛋，等待補件中，國民黨為反制大罷免架設「芭樂綠（罷了綠諧音）」網站，也提供二階連署書供民眾下載。中選會指出，自製二階連署格式，會構成偽造公文書，也可能構成妨害選舉罷免等相關刑事罪責，且未依「規定格式」提出，選委會將不予受理。

朝野力拚大罷免，國民黨罷免第一階段連署卻遭綠營35比0「剃光頭」，引發藍營支持者焦慮，國民黨中央除了發起全台宣講的地面戰，也主動聯繫罷免團體一同加強空戰經營，並製作「罷樂綠」網站，提供第二階段罷免連署書及簽署教學，目前已在罷免團體群組中開始擴散。

不過，「罷樂綠」網站中提供多個立委的第二階段罷免連署書，包括吳思瑤、吳沛憶、李坤城、蘇巧慧、張宏陸、吳琪銘、陳瑩、伍麗華、王定宇、林俊憲、何欣純、蔡其昌、許智傑、黃捷、陳俊宇、王美惠，但上述立委罷免案一階罷免提議尚未通過，仍待補件及審核。

針對罷免提議若尚在補提程序中，或尚在一階查對或一階補提查對程序，可否自行製作二階的罷免連署格式並先行徵求連署，中選會給出明確回應。

中選會指出，罷免案提議領銜人如一階提議尚在依法補提程序中，或依法尚在一階查對或一階補提查對進行程序中者，尚無法進行二階的罷免連署，因二階連署格式，只能由選務機關發給；也就是說，程序上須經符合一階門檻後，選務機關則會依法依規發給公函，通知提議領銜人領取二階格式，其始得對外進行二階連署。

中選會表示，若其自行製作二階連署格式，則會構成偽造公文書之刑事罪責外，也會因違反「公職選罷法」規定而可能另構成妨害選舉罷免等相關刑事罪責，若任何人發現的話，都可報請檢調司法機關依法偵辦之。

中選會強調，請各該罷免案提議領銜人還是應依法依規於領取選務機關所發給的二階連署「規定格式」後，再徵求二階連署，以避免觸法。否則，如其製作連署人名冊格式的標題、文字或字體、各欄次序或長寬等等，與其向選舉委員會所領取之格式不符者，除應負刑事責任外，也屬未依「規定格式」提出，依現行「公職選罷法」規定，選舉委員會則不予受理。