罷免二階連署格式可自製？中選會：不受理且犯刑法

罷免案若仍在第一階段程序，能否先自製第二階段連署格式進行連署。中選會說，自製格式會構成偽造公文書等刑事罪責，且若名冊格式與選務機關所發格式不符，屬於未依「規定格式」提出，選委會不受理。

根據中選會網站，罷免案一階提議人名冊經查對符合門檻規定者，在審議通過後，中選會將函請提議領銜人於文到次日起10日內，至中選會領取連署人名冊格式。如不符門檻規定，則會請其補提，補提以1次為限。

中選會今天透過新聞稿表示，罷免案提議領銜人一階提議若還在依法補提或查對程序中，無法進行二階罷免連署，因為二階連署格式，只能由選務機關發放。

中選會說，程序上，須符合一階門檻後，選務機關會依法發出公函，通知提議領銜人領取二階格式，才可以對外進行二階連署。若自行製作二階連署格式，則會構成偽造公文書刑事罪責，也會因違反公職選罷法規定而可能另構成妨害選舉罷免等相關刑事罪責，若任何人發現，都可報請檢調司法機關依法偵辦。

中選會表示，請罷免案提議領銜人應依法領取選務機關發給的二階連署「規定格式」後，再徵求二階連署，以免觸法。否則，如果製作連署人名冊格式標題、文字或字體、各欄次序或長寬等等，與跟選委會領取格式不符者，除應負刑事責任，也屬於未依「規定格式」提出，依公職選罷法規定，選舉委員會不予受理。